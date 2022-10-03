ВСУ продвигаются в двух областях: обновленная карта боевых действий в Украине 1 3.10.2022, 21:04

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Украинцы 222-й день продолжают борьбу с российскими оккупантами.

В понедельник, 3 октября, украинские военные начали активно продвигаться и занимать населенные пункты Харьковской и Херсонской областей. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные карты Deepstatemap .

В Харьковской области подразделения Вооруженных сил Украины зашли в несколько населенных пунктов, а именно Глущенково, Андреевку, Изюмское, Дружелюбовку и часть Червоного Става. Населённые пункты расположены в 20 километрах от Боровой, в которую сегодня тоже вошли украинские военные.

В «серую зону» перешли села Грековка и Макеевка Луганской области, поскольку, скорее всего, оттуда вышли российские военные.

В Херсонской области ВСУ также продвигаются и зашли в Новоалександровку, Гавриловку, Любимовку, Петровку. На некоторых позициях военные продвинулись от 10 до 15 километров вперед. В «серую зону» перешли Беляевка и Украинка.

В других направлениях фронта изменений зафиксировано не было.

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