закрыть
3 октября 2022, понедельник, 21:40
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

ВСУ продвигаются в двух областях: обновленная карта боевых действий в Украине

1
  • 3.10.2022, 21:04
  • 4,240
ВСУ продвигаются в двух областях: обновленная карта боевых действий в Украине

Украинцы 222-й день продолжают борьбу с российскими оккупантами.

В понедельник, 3 октября, украинские военные начали активно продвигаться и занимать населенные пункты Харьковской и Херсонской областей. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные карты Deepstatemap .

В Харьковской области подразделения Вооруженных сил Украины зашли в несколько населенных пунктов, а именно Глущенково, Андреевку, Изюмское, Дружелюбовку и часть Червоного Става. Населённые пункты расположены в 20 километрах от Боровой, в которую сегодня тоже вошли украинские военные.

В «серую зону» перешли села Грековка и Макеевка Луганской области, поскольку, скорее всего, оттуда вышли российские военные.

В Херсонской области ВСУ также продвигаются и зашли в Новоалександровку, Гавриловку, Любимовку, Петровку. На некоторых позициях военные продвинулись от 10 до 15 километров вперед. В «серую зону» перешли Беляевка и Украинка.

В других направлениях фронта изменений зафиксировано не было.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Что показало сравнение потерь офицеров ВСУ и армии России
Что показало сравнение потерь офицеров ВСУ и армии России Юрий Бутусов
У Лукашенко закончились холуи
У Лукашенко закончились холуи Артем Черников
Беларускія Фермапілы
Беларускія Фермапілы Андрэй Шарэнда
Зачем платить зарплату прокурорам?
Зачем платить зарплату прокурорам? Ирина Халип