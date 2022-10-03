«IT-сектор из драйвера роста превратился в еще один сектор, который падает» 3.10.2022, 22:20

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Отток айтишников из Беларуси за восемь месяцев этого года составил почти 12 тысяч человек.

Сообщается, что в августе на работу было принято 1045 человек, а уволено — 2661. Несмотря на то, что месячное количество увольнений по этому виду деятельности сокращается, а количество принятых на работу растет, увольнения все же перевешивают.

«Салідарнасць» спросила у экономиста Льва Львовского, как он оценивает эти данные в контексте общей ситуации в белорусской экономике.

— Да, это тревожный показатель, — отвечает экономист. — Дело в том, что раньше у нас вся экономика стагнировала, и на этом фоне выделялся IT-сектор. После начала войны почти все секторы белорусской экономики начали падать, а IT-сектор продолжал расти. То есть его важность, наверное, даже больше, чем других секторов, потому что он балансировал экономику.

Второе, это был очень быстрорастущий сектор. Он вбирал в себя человеческие ресурсы, которые освобождались в других секторах, и давал нам значимую часть экономического роста. То есть это не обычный сектор, а очень важный.

Сначала он был относительно независим от государства, создавались хорошие условия, в том числе благодаря низкому налогообложению. Но потом на IT-сектор стали совершаться так называемые атаки: первая случилась после событий 2020 года, когда пострадали отдельные компании, затем повысились налоги для работников ПВТ. Начался отток айтишников, но тогда он не перебил общий тренд.

Фоновый рост IT-отрасли был настолько высок, что даже отъезд части айтишников после событий 2020 года не сильно сказался.

Однако, по мнению эксперта, война России против Украины, где Беларусь выступила соагрессором, сильно ударило по отечественному IT. И если в начале военных событий еще можно было наблюдать рост в секторе информации и связи, то летом начались первые тревожные звонки.

— Во-первых, IT-сектор начал больше увольнять, чем нанимать.

Потом уже начали сыпаться и макропоказатели. В июне у нас рост IT был 1% вместо привычных 8%, в июле — падение на более, чем 8%, в августе — падение на более, чем 3%. То есть из драйвера роста он превратился в еще один сектор, который падает.

Причин, по мнению Льва Львоского, здесь несколько. Во-первых, работники IT-компаний более мобильные, чем во многих других секторах. Перевезти отдел айтишников в другую юрисдикцию намного проще, чем завод или бригаду строителей.

— Второе — это то, что IT в основном ориентируется на внешний рынок. И здесь санкции по касательной, но очень сильно задели отрасль. Еще в начале войны некоторые заказчики стали отказываться, если команда разработчиков работает в Беларуси. У некоторых компаний начались проблемы с транзакциями, выплатами зарплат, использованием сервисов и подписок, которые нужны для работы.

Некоторые решили релоцироваться, потому что они хотят привлекать деньги, поднимать раунд инвестиций, а делать это в Беларуси было очень сложно, поскольку потенциальные инвесторы не хотели инвестировать в компании, которые находятся в Беларуси.

Есть и большие компании, которые торгуют на международных рынках, и там также нахождение в Беларуси могло бы негативно сказаться на их акциях. Еще какая-то часть работников захотела релоцироваться, опасаясь, что их как-то свяжут с войной: например, мобилизуют.

Но переезд все же довольно сложная процедура и занимает какое-то время. Именно поэтому мы видим не резкое падение вниз, а постепенное. В какой-то момент это закончится: все, кто хотел уехать — уедут.

Останутся те, кто хочет работать на внутренний или российский рынок, либо на тех заказчиков, которых устраивает, что их разработчики находятся в Беларуси. При этом потенциал роста у оставшихся будет меньше, чем раньше.

Да, мы перестанем видеть минусы в этом секторе, и будем видеть нулевые или положительные значения, но положительные значения будут меньше.

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