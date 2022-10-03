ВСУ освободили еще два населенных пункта в Херсонской области
- 3.10.2022, 22:33
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В ходе контрнаступления на южном направлении ВСУ теснят оккупантов.
В ходе контрнаступления на южном направлении Вооруженные Силы Украины теснят ВС РФ и деоккупировали еще два населенных пункта в Херсонской области.
Об этом (сообщил https://www.facebook.com/ihor.sholtys/posts/pfbid02mGt8eAwKsBFiBScN4MWWfQxtFtpUvAixKxxwz5tGoNp2YWjXHHoVFNbvym7U892El) депутат Львовского городского совета, ветеран АТО, вернувшийся на фронт Игорь Шолтис.
- Только что освобождены в кровавых боях Крещеновка и Шевченковка, - написал боец Сил обороны Украины.