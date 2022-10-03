Звезда «Квартала 95» высмеял Путина и Лукашенко после «референдумов» 3.10.2022, 22:45

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Юрий Великий вспомнил о Гааге, в которой боятся оказаться диктаторы.

Украинский юморист, звезда «Квартала 95» Юрий Великий спародировал белорусского диктатора Лукашенко, который поздравляет российского диктатора Путина, пишет nv.ua.

В новом ролике Великий высмеивает диктаторов после «референдумов» в украинских городах.

«30 сентября, президент РФ Путин, перед подписанием договоров о «вхождении» захваченных территорий Украины в состав России, произнес «пламенную» речь в Кремле. Естественно его ближайший вассал Лукашенко поспешил поздравить его с этим событием», — комментирует ролик Великий.

В юмористическом видео Великий также шутит о Гааге, в которой боятся оказаться и Путин, и Лукашенко.

В ролике Великий в образе Лукашенко спрашивает у Путина, что такое Гаага, и возьмет ли его с собой российский диктатор, если его туда «позовут».

«Скажем так, если я туда по каким-то причинам попаду, то отдыхать буду до конца жизни. Если я туда поеду, я всех за собой потяну», — говорит Великий в образе Путина.

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