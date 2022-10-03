Белорусы стали покупать больше книг по стройке дома своими руками 3.10.2022, 23:02

Особенно популярны книги о стройке от проекта до отделки.

В Беларуси растет спрос на книги по строительству загородного дома своими руками. Такими данными с Realt поделилась сеть магазинов OZ к своему 23-летию.

Пошаговые энциклопедии в стиле «построй сам» — в числе самых популярных книг по архитектуре и строительству. Обычно белорусов интересует «Каркасный дом своими руками за один сезон», немного меньше — «Дом из бруса своими руками за один сезон».

Обе книги, судя по аннотации, содержат полный комплекс строительных работ — от проекта до отделки.

Тем, кто все же не строит, а восхищается, ближе «Всеобщая история архитектуры» от Огюста Шуази, французского инженера 19-го века. Второе место занимает «Архитектурная азбука Петербурга» — фотогид, снятый Татьяной Еровой. На третьем месте — «Главное в истории архитектуры» глазами британки Сьюзи Ходж.

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