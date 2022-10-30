В Вильнюсе почтили память белорусских поэтов 30.10.2022, 1:13

Фото: «Белсат»

Акция прошла в сквере возле Музея оккупации и борьбы за свободу.

Память выдающихся деятелей культуры, искусства и науки, а также общественных деятелей тогдашней БССР, расстрелянных в 1937-м году, почтили 29 октября в Вильнюсе. Акция называлась «Ночь (не)расстрелянных поэтов», передает «Белсат».

Акция прошла в сквере возле Музея оккупации и борьбы за свободу в Вильнюсе.

Фото: «Белсат»

Фото: «Белсат»

Фото: «Белсат»

Фото: «Белсат»

На мероприятии зачитывали стихи погибших поэтов, выступил Александр Помидоров, группа «Беларускі цуд», вспомнили тех, кто отдал, и отдает теперь свою жизнь и свободу за свободную Беларусь. Среди участников также были журналист Олег Груздилович.

Мероприятие собрало около 150 представителей различных белoрусских организаций, местных белoрусов и тех, кто находится в вынужденной эмиграции. Подобные мероприятия проходят в эти дни по всему миру в местах, где живут беларусы.

Ночь с 29 на 30 октября 1937 года стала одной из самых трагических и черных дат в белoрусской истории ХХ века. В эту ночь советские каратели расстреляли более 100 белpрусских деятелей науки, культуры, искусства и литературы. В списке расстрелянных только в ту черную ночь можно найти педагогов, преподавателей, переводчиков и философов. Сегодня – 85 лет с той кровавой даты. Каждый год в этот день проводится акция памяти под символическим названием «Ночь расстрелянных поэтов».

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