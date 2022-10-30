Словения передала Украине 28 модернизированных танков Т-55 30.10.2022, 3:00

Эти танки находились в резерве словенской армии, а теперь усилят оборону Украины.

Словения направила крупную партию военной помощи Украине. Украинское государство получило 28 танков М-55S. По сути - это улучшенный советский Т-55. Это вторая значительная партия словенской военной поддержки Украине, пишет «Главред».

Танки находились в резерве словенской армии. Передача танков состоялась в рамках договора между канцлером Германии Олафом Шольцом и премьер-министром Словении Робертом Голобом. Словения отправила Украине 28 танков М-55S в обмен на технику из Германии.

Известно, что Словения должна получить от Германии 40 немецких военных транспортных средств: 35 тяжелых зедових грузовиков и пять тяжелых цистерн для воды.

Что известно о танке M-55S

M-55S - это словенская модернизация советских танков Т-55, выпускавшихся в 1958-1979 годах.

После модернизации вместо «родной» пушки Д-10тс2 калибра 100 мм словенские танки получили 105-мм пушку L7, спаренную с пулеметом ПКТ калибра 7,62 мм. Кроме того, на башню танка была установлена модульная турель от Rafael с пулеметом ДШК. На башню, лоб и борта была установлена динамическая броня от Elbit sistem.

Система управления огнем была улучшена через интеграцию цифрового баллистического компьютера, также установлена система лазерных датчиков LIRD-1a для активации дымовых гранатометов.

На рабочие места наводчика, командира и механика-водителя были установлены оптические приборы от словенской фирмы Fotona, предназначенной для установки на югославские танки М-84. Мощность силовой установки V-12 была увеличена от 520 до 600 лошадиных сил.

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