ВСУ ликвидировали под Херсоном российские комплексы «Тунгуска» и «Панцирь» 30.10.2022, 8:34

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Фото: AFP

Украинская армия нанесла мощный удар по оккупантам на юге.

Вооруженные силы Украины на юге уничтожили российские зенитные ракетно-пушечные комплексы «Тунгуска» и «Панцирь-С1».

Об этом сообщает Оперативное командование «Юг».

Остальные потери врага:

57 военных;

самоходная артиллерийско-минометная установка «Нона»;

самоходные гаубицы «Акация» и «Мста-С»;

гаубицы «Д-20» и «Мста-Б»;

1 танк;

7 единиц авто-бронетехники.

Повреждены еще танк и 3 единицы авто-бронетехники.

Украинские ракетно-артиллерийские подразделения выполнили более 190 огневых задач.

Враг совершил 6 авиаударов по точкам развертывания ПВО, опорных пунктах, районах сосредоточения живой силы и техники. Украинская авиация ответила десятью авиаударами по скоплению живой силы противника и военной техники.

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