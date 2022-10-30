ВСУ ликвидировали под Херсоном российские комплексы «Тунгуска» и «Панцирь»
- 30.10.2022, 8:34
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Украинская армия нанесла мощный удар по оккупантам на юге.
Вооруженные силы Украины на юге уничтожили российские зенитные ракетно-пушечные комплексы «Тунгуска» и «Панцирь-С1».
Об этом сообщает Оперативное командование «Юг».
Остальные потери врага:
57 военных;
самоходная артиллерийско-минометная установка «Нона»;
самоходные гаубицы «Акация» и «Мста-С»;
гаубицы «Д-20» и «Мста-Б»;
1 танк;
7 единиц авто-бронетехники.
Повреждены еще танк и 3 единицы авто-бронетехники.
Украинские ракетно-артиллерийские подразделения выполнили более 190 огневых задач.
Враг совершил 6 авиаударов по точкам развертывания ПВО, опорных пунктах, районах сосредоточения живой силы и техники. Украинская авиация ответила десятью авиаударами по скоплению живой силы противника и военной техники.