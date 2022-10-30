СМИ сообщили о гибели «врага Кадырова» генерал-полковника Лапина 30.10.2022, 8:38

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Ранее стало известно, что командующего группой войск РФ «Центр» в Украине уволили.

СМИ сообщили, что в России якобы достали из Москвы-реки тело генерал-полковника Александра Лапина. Он командовал группировкой российских войск «Центр».

О смерти Лапина со ссылкой на источники в спецслужбах сообщил «24 канал».

«Из Москвы-реки 29 октября извлекли тело российского генерала Александра Лапина. Он командовал группировкой захватнических войск «Центр». На месте работают медики и спасатели», - сообщило издание.

Также предполагалось, что генерал-полковника, который «сдал» Лиман, могли «убрать» глава Чечни Рамзан Кадыров и владелец ЧВК Вагнера (ЧВК Лига) Евгений Пригожин. Ранее они критиковали Лапина, из-за чего в СМИ заговорили о конфликтах среди российского командования.

Однако это оказалось фейком. Так, публицист Сергей Талк запостил в своем Twitter «информацию» о якобы смерти Лапина, после чего ее «подхватили» СМИ. Вскоре Талк пошутил о том, что в следующий раз он будет добавлять к своим постам специальную пометку, чтобы все понимали юмор.

«Я прямо даже жалею, что написал сегодня эту шутку в Твиттере! Пошла гулять новость по Интернету. Надо будет в конце каждого сообщения ставить знак ЧЮ - чувство юмора» - написал он и прикрепил скриншот опубликованной «сенсации» от СМИ.

Александр Лапин: что известно о генерал-полковнике РФ

11 сентября стало известно, что российское руководство в ответ на новые поражения на фронте снова сменило командование западной группировки ВС РФ. Командовать западной группировкой поставили генерал-лейтенанта Александра Лапина, руководившего войсками «Центр», вместе со своим штабом.

1 октября глава Чечни Кадыров заявил о провалах РФ в Лимане и сразу же нашел виноватых. Он публично заявил, что ответственность за провал в Лимане лежит на плечах генерал-полковника Александра Лапина, которому приписывают «героическое взятие» Лисичанска.

Сегодня, 29 октября, стало известно, что Лапин, который командовал группировкой российских войск «Центр», снят с должности.

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