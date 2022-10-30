Атака на корабли РФ в Севастополе: появилось фото морского беспилотника 30.10.2022, 8:45

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Поражение «Адмирала Макарова» можно считать важной победой Украины.

Россия считала, что корабли в бухтах захваченного Севастополя абсолютно защищены от любых атак, поэтому подрыв флота стал для них шоком.

«К тому же морская база в Севастополе считалась одним из самых защищенных объектов на оккупированном полуострове», - пишет в Facebook известный журналист Петр Шуклинов.

Он считает, что утреннюю атаку на базу ЧФ оккупанты «проспали». При этом россияне считают, что что управление беспилотниками осуществлялось через камеры наблюдения в Крыму.

Журналист пишет, что если подтвердится поражение «Адмирала Макарова», то это станет еще одной символической победой, поскольку корабль считается одним из новейших в российском флоте и на службу был принят в 2017 году.

«Корабль оборудован лучшими системами защиты от угроз из воздуха и воды, которые имеются только на вооружении РФ. Также с этого корабля велись атаки ракетами «Калибр» по украинским городам», — напомнил он.

Шуклинов добавил, что по данным его источников, за атакой стоят украинские спецслужбы, однако ни одна из них пока официально не заявляла о своей причастности к этим взрывам.

При этом он также опубликовал фото морского беспилотника, которыми могли провести атаку в Севастополе.

Напомним, в Севастопольской бухте произошел пожар на военных кораблях РФ. Одним из тех, которые взорвались, оказался фрегат «Адмирал Макаров», рассказал советник министра внутренних дел Антон Геращенко.

Он добавил, что «Адмирал Макаров» является носителем крылатых ракет «Калибр». Именно из него в июле были выпущены ракеты, которые ударили по Виннице и убили украинцев.

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