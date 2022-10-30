ВСУ впервые за время войны удалось уничтожить целую батарею из САУ «Мста-С» врага 30.10.2022, 8:51

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В ходе боя на Луганщине сожжено сразу пять таких установок.

Воины Вооруженных сил Украины впервые за время полномасштабной войны с РФ, которая продолжается более восьми месяцев, уничтожили целую батарею из САУ «Мста-С» оккупантов на Луганщине. В общем было сожжено сразу пять таких самоходных артиллерийских установок.

Об этом рассказал украинский журналист Юрий Бутусов. Он также опубликовал кадры с уничтоженной вражеской техникой.

По его словам, бойцы за раз ликвидировали пять 152-мм САУ «Мста-С» в селе Невское Луганской области. Также они уничтожили там два грузовика, на которых захватчики перевозили боекомплект батареи.

На кадрах виден ряд обожженных груд металла, ранее бывших военной техникой и вооружением врага. Они лежат между обожженными деревьями и разрушенными домами.

«САУ были уничтожены, судя по плотному расположению, одновременно. Вероятно, в результате поражения одновременно всех боевых машин ракетами РСЗО М142 HIMARS», – написал Бутусов.

Он уточнил, что это беспрецедентное событие произошло недавно во время украинского наступления на Луганщине. Отмечается, что российское командование развернуло оборону вокруг Невского, но наши воины разгромили оккупантов.

«Весомым фактором успеха стала контрабатарейная борьба», – подчеркнул журналист.

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