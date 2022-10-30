Водный дрон подбивает фрегат «Адмирал Макаров»: видео с носа беспилотника

Водный дрон подбивает фрегат «Адмирал Макаров»: видео с носа беспилотника6
- 30.10.2022, 8:57
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Эксклюзивные кадры атаки на флот РФ в Севастополе.
В субботу утром Россия обвинила Украину в атаке дронов на Черноморский флот РФ в Севастополе. Вследствие ночных взрывов в бухте аннексированного Севастополя повреждения получили не менее трех кораблей Черноморского флота РФ, способных нести крылатые ракеты «Калибр».
Российские власти утверждают, что суда якобы были атакованы украинскими дронами, в Генштабе ВСУ эту информацию не подтверждают.
Тем временем в Сети появились видео с водных дронов, на которых запечатлен момент поражения российских кораблей в бухте.
На опубликованных кадрах можно наблюдать пожар на одном из кораблей, взрыв в бухте, а также самый захватывающий момент - атаку надводного беспилотника.
Камера, установленная на беспилотнике, засняла, как дрон на большой скорости идет прямо на корабль в открытом море.
В этот момент по нему открывается огонь с вертолета, дрон резко разворачивается к берегу, проходит возле небольшого катера, после чего запись обрывается. В конце видео продемонстрирован взрыв в море.
Российские Telegram-каналы утверждают, что на кадрах показана атака на фрегат «Адмирал Макаров», который является флагманом Черноморского флота России после затопления крейсера «Москва».