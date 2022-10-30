В России задержали белоруса, который год назад сбежал с «химии» 6 30.10.2022, 8:51

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Политзаключенного вывезли назад в Беларусь.

Признанного политзаключенным белоруса Алексея Коршуна, которому в 2021 году удалось покинуть страну, задержали в России и отправили на родину. Об этом сообщает российский телеграм-канал со ссылкой на правозащитника Романа Киселева из Московской Хельсинкской группы.

Алексей Коршун из Орши был задержан 31 марта 2021 года. Его приговорили к двум с половиной годам в колонии общего режима за комментарий в соцсети, который, по версии обвинения, разжигал вражду по отношению к силовикам. Коршун был одним из 13 «помилованных» Лукашенко ко «дню народного единства» в 2021 году — тогда ему смягчили наказание, заменив колонию на ограничение свободы с направлением в исправительное учреждение открытого типа.

Срок политзаключенный отбывал в Березе, однако 29 ноября 2021 года правозащитникам стало известно, что Алексей Коршун смог уехать из страны. Тогда утверждалось, что он находился в Польше.

Однако, по информации российских правозащитников, Коршун направился к родственникам в Смоленск, а затем перебрался в Белгород. Оттуда, после начала войны, он переехал в Воронеж, где его задержала российская полиция 21 июня. Коршуна поместили в Центр временного содержания иностранных граждан, так как у мужчины не было при себе документов. Как утверждают правозащитники, его вывезли назад в Беларусь 26 октября.

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