Российские моряки прыгают за борт в момент атаки дронов на Черноморский флот в Севастополе 4 30.10.2022, 9:11

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Приближение беспилотника вызвало панику у экипажа.

В результате атаки дронов на Черноморский флот РФ в Севастополе повреждения получили не менее трех кораблей, способных нести крылатые ракеты «Калибр». Среди подбитых судов, по информации в СМИ, оказался и флагман Черноморского флота РФ фрегат «Адмирал Макаров».

В сети появилось видео момент атаки водных дронов на российские корабли в Севастополе.

Интересный ролик разместил украинский журналист Андрей Цаплиенко в своем Telegram-канале.

На нем видно, как российские моряки с патрульного катера в панике прыгают в воду, заметив водный дрон, направляющийся к более крупным судам.

«Чувак на ялике решил, что патрульный катер и является целью для морского беспилотника, и на всякий случай прыгнул за борт», — пишет Андрей Цаплиенко.

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