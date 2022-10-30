Бойцы ВСУ показали, как подбили танк-«чемпион» по отрыву башни 2 30.10.2022, 9:16

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Башня танка взлетела вверх на несколько десятков метров.

В сети появилось видео взрыва российского танка Т-72. Танк стал «серебряным призером» по расстоянию, на которое улетела его башня после взрыва.

Информация обнародована в Telegram-канале Игаля Левина, израильского военного эксперта.

На видео с высоты несколько десятков метров дрон зафиксировал прилет украинского снаряда в башню российского танка Т-72.

Сначала было заметно, что над бронированной машиной поднимается всего-навсего маленький дымок.

В определенный момент было похоже, что пламя даже погасло.

Однако, наконец, на 25 секунде над башней поднялся фейерверк и танк взорвался.

Дрон зафиксировал фантастическую траекторию, по которой двигалась башня вражеского танка.

В комментарии к сообщению эксперта опубликовали рейтинг других российских танков по расстоянию, на которое улетали их башни. Самое большое расстояние - 273 метра.

Аналитиков заинтересовала особенность танков РФ так часто терять башню. В итоге выяснилось, что это особенность конструкции. Экипаж окружен боекомплектом, который и взрывается после детонации, которая начинается вскоре после попадания украинского снаряда.

Кстати, о танках, которым сносит башню. Видели сколько в сети таких фото и видео? Причём часто башни уносит очень далеко от самих танков. А вы видели что-то подобное у американских Абрамсов или немецких Леопардов в Афганистане или Ираке?

Правильно, не видели. Знаете почему?👇 pic.twitter.com/JXyjohEpqF — Sam Klebanov 🇸🇪🇺🇦 (@SamKlebanov) May 11, 2022

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