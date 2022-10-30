В Севастопольской бухте остался только один российский корабль с ПВО 5 30.10.2022, 9:23

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Появились новые данные о потерях Черноморского флота РФ из-за атаки дронов.

Черноморский флот оккупантов в результате взрывов в бухте Севастополя мог понести более серьезные потери, чем было заявлено официально. В РФ подтвердили только повреждение тральщика «Иван Голубец», однако пострадать мог и флагман, фрегат проекта 11356Р «Адмирал Макаров».

Об этом сообщают российские СМИ и Telegram-каналы, ссылаясь на источники в штабе Черноморского флота. Отмечается, что в связи с этим в строю в Севастополе остается только один корабль с серьезной ПВО, пишет obozrevatel.com.

Так, по данным СМИ, с фрегатом «Адмирал Макаров» ситуация якобы такова: у корабля повреждены обе надстройки, а радиолокационное оборудование, системы управления огнем и системы связи выведены из строя. Также есть раненые.

На ремонт флагмана может уйти от двух-трех недель до полутора-двух месяцев.

Кроме «Адмирала Макарова» результаты «бавовны» в бухте якобы выглядят так:

– Повреждено, а возможно и полузатоплено транспортное судно;

– Потоплен катер – либо десантный проекта «Серна», либо ракетный проекта «Молния»;

– Поврежден тральщик «Иван Голубец» – на судне продолжался пожар;

– Поверхностные повреждения получили большой десантный корабль и несколько вспомогательных судов;

– Уничтожены полупустое топливохранилище и складские постройки на берегу, которые также продолжали гореть.

«По информации от другого источника, потоплено грузовое военное судно, а не десантный или ракетный катер, в остальном информация сходится с той, что удалось получить в Новороссийске», – пишут росСМИ.

Также, по данным их источников, якобы есть 4-7 погибших и 15-20 раненых. Среди пострадавших в основном вахтенные фрегата «Адмирал Макаров».

Напомним: утром 29 октября оккупационные «власти» Севастополя заявили о якобы атаке беспилотников в акватории Севастопольской бухты.

По предварительным данным, взрывами повреждены несколько кораблей ЧФ РФ. По неподтвержденной информации, одним из пострадавших кораблей в Севастопольской бухте был «Адмирал Макаров», ставший флагманом после потери россиянами ракетного крейсера «Москва».

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