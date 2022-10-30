Россия начала перебрасывать в Беларусь кадыровцев 1 30.10.2022, 9:31

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Эшелон прибыл на железнодорожную станцию в Бресте.

Россия начала перебрасывать в Беларусь чеченские вооруженные подразделения – так называемых кадыровцев. Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины в утренней сводке в воскресенье, 30 октября.

Военные указывают, что Беларусь поддерживает вооруженную агрессию РФ, предоставляя свою территорию для войск оккупантов.

«Российская Федерация продолжает перебрасывание отдельных подразделений на территорию этой страны. Так, 26 октября, отмечено прибытие на железнодорожную станцию Брест эшелона военной техники из РФ. Вместе с военнослужащими вооруженных сил Российской Федерации прибывают так называемые кадыровцы», – говорится в сводке.

Кроме того, российские военные были замечены в населенных пунктах между городами Брест и Малорита. Это юго-запад Беларуси – территория, расположенная вплотную к границам с Украиной (Волынская область) и Польшей.

Оперативная ситуация на Волынском и Полесском направлении пока остается без изменений, заявил Генштаб.

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