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Собчак: Я в большой беде

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  • 30.10.2022, 9:36
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Собчак: Я в большой беде

Журналистка впервые прокомментировала побег из России

Оппозиционная журналистка Ксения Собчак, которая недавно сбежала из России, заявила, что она находится в большой беде.

Как написала она на своей странице в Telegram, Собчак считает, что ее все ненавидят. «Господи, как же вы все ненавидите меня просто за то, что я ни в чьей тусовке. Как же вам нравится рвать меня на части. И как же я вас презираю за то, какие вы мелкие и мелочные. Да, я в беде. Видимо, в большой беде. Рада, если это подарило вам улыбку в этот сумрачный вечер», - сообщила она.

Отметим, что в России на Собчак завели уголовное дело и очень многие коллеги отвернулись от нее. Также Собчак сильно расстроили высказвания ее коллеги, а именно «иноагента» Александра Плющева.

«Ладно, когда этим занимаются городские сумасшедшие типо Наки и Чичваркина (иноагенты по решению Минюста, но это не худшее из их зол). Но когда журналист Плющев (тоже иноагент по решению Минюста) в середине своего эфира с кодовым названием «Сжечь Собчак» говорит, что он не ретвитит канал «Осторожно, новости», потому что — хоть канал неплохой, — все, что связано с Собчак это плохо и неправда, а потом в этом же эфире сам дважды распространяет два разных фейка — это как?» - обижается она.

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