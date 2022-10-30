Войска РФ снизили темп наступления под Бахмутом после удара ВСУ 1 30.10.2022, 9:41

3,200

Оккупанты не могут оправиться от поражения вблизи Майорска.

Российские силы снизили темп своих наступательных операций под Бахмутом 29 октября, вероятно, оправившись от украинского удара.

Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

Украинские силы нанесли высокоточный удар по российским войскам, которые готовились к новой атаке, к югу от Бахмута в районе Майорска. В результате удара погибли около 300 российских военнослужащих.

Российские войска эвакуировали 60 раненых в медицинское учреждение в Горловке Донецкой области. Украинский генеральный штаб впоследствии не сообщал ни о каких российских наземных атаках под Бахмутом ни в своих утренних, ни в своих вечерних сводках.

Ни одно из утверждений России о том, что ее войска начали наступление на Угледар, не содержало подтверждающих съемок боевых действий. Генштаб Украины не сообщал о нанесении российскими войсками наземных ударов на западе Донецкой области.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».