Военно-морская революция 30.10.2022, 9:52

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Военный эксперт рассказал, какое оружие способно подорвать фрегат «Адмирал Макаров».

Эксперт Национального института стратегических исследований, автор книги Военно-морская мощь и ее границы Максим Паламарчук в интервью «Радио НВ» рассказал, мог ли быть поврежден при взрывах фрегат «Адмирал Макаров» и какое оружие на это способно.

— Как вы оцениваете произошедшее в Севастополе?

— Очевидно, там действительно присутствовали некоторые беспилотники. Очевидно, часть из них была ударной, поскольку, судя по дыму, был поражен объект — место хранения топлива для флота и т. д.

По-видимому, были поражены какие-то корабли. Официально было заявлено о тральщике. Я так понимаю, что визуально было заметно, что поражен какой-то корабль, и нужно было заявить, что какой-то корабль был поражен. Тральщик, конечно, менее ценный корабль, чем фрегат. Населению объясняют, что поразили не самый ценный корабль.

С другой стороны, нельзя действительно исключать, что был поражен тральщик, а основной целью атаки были запасы топлива флота. Ведь не важно, цел ли корабль, или нет, но если его нечем заправить, его целевое назначение все равно не может быть реализовано.

Предварительно, это могут быть беспилотники, были летающие [аппараты]. В СМИ раньше показывали фотографию беспилотника. Судя по анализу, сделанному американскими специалистами, это такая промежуточная модель. То есть, нельзя сказать, что это серийный беспилотник, но на основе относительно доступных коммерческих материалов был подготовлен такой импровизированный беспилотник-камикадзе.

Возможно, подобные беспилотники применили наши бойцы, но это только голые спекуляции.

— Журналист Андрей Цаплиенко опубликовал видео, что Британия еще в мае предоставила Украине грузовые дроны N150. Они могут легко перевозить обычные грузы, но могут перевозить и подводные беспилотные аппараты. Что мы знаем о подводных беспилотных аппаратах? Есть ли пример их успешного применения?

— Видите ли, мы сейчас с вами находимся в момент очередной военно-морской революции. Применение беспилотных летательных аппаратов на море, конечно, началось совсем недавно. Сейчас активно работает флот США и у них есть несколько программ развития БПЛА.

Но, по понятным причинам, это очень новая технология, она только зарождается.

Мы с вами, как в Крымскую войну был момент зарождения первых броненосцев, так наша война, возможно, является первым боевым применением беспилотных подводных аппаратов.

— Говорят о Стрелецкой бухте в Севастополе. Ее закрыли. Что там может размещаться?

— Насколько сейчас известно, россияне оттянули свои подлодки в Новороссийск. Очевидно, сейчас находятся там десантные и патрульные корабли, и корабли — носители ракет Калибр, которыми совершаются атаки на территорию Украины.

Важно, что эта атака произошла в бухте, то есть в месте, где есть не только корабельное ПВО, но и [те российские силы] прикрытые ПВО с берега. [Место] наиболее защищенное. Соответственно, психологически будет трудно действовать этим кораблям, отсылать эти корабли в море. В море они без такой надежной защиты ПВО, соответственно, более уязвимы.

Конечно, это не прекратит обстрелы [Украины], но, например, заставит запускать ракеты не от Крыма, а с Кавказа. Отдаление рубежа запуска ракет дает дополнительное время на их выявление и сбитие средствами украинской ПВО.

— Правильно ли я понимаю, что они расположились в той бухте, потому что им там легче защищать свой флот?

— Обычно флот базируется на каких-то военно-морских базах, потому что его нужно не только защищать. Корабли — это сложные технологические структуры, их нужно обслуживать, им нужно предоставлять достаточно мощное обеспечение.

Они там находились, потому что они там больше защищены, чем в море. Кроме того, они проходили обслуживание. Насколько я понимаю, несмотря на усилия россиян, база в Новороссийске не может предоставить им возможности для обслуживания кораблей. А с другой стороны, продолжение пребывания в Севастополе, как продемонстрировало сегодняшнее утро, для таких кораблей опасно.

— Советник министра внутренних дел Антон Геращенко сообщал о том, что могли быть повреждены четыре корабля.

— Интересный аспект. Мы должны понимать, что беспилотники — это не крылатые ракеты. Это относительно небольшие аппараты, не несущие много взрывчатки. То есть вряд ли беспилотник можно потопить полноценный военный корабль. Речь может идти о повреждении корабля, но не о его потоплении.

Что касается морских беспилотников. Возможны, в зависимости от размеров, другие вопросы. Тем более что для корабля опаснее поражение в районе ватерлинии и ниже, то есть дна корабля, когда он может затонуть.

Но действующие сверху беспилотники большой угрозы кораблю не представляют.

То есть корабли действительно могли получить повреждения, но это не значит, что они выведены из строя.

С другой стороны, корабль — это сложная система, там сложная электроника, сложные системы наведения. Вполне возможно, что корпус корабля цел, а возможность его использования по прямому назначению существенно ограничена именно из-за повреждений боевых систем.

— Сколько нужно взрывчатки, чтобы повредить, скажем, фрегат?

— Я не готов вам говорить о конкретном количестве взрывчатого вещества.

Большинство видели ракеты Нептун. Торпеды, которые сейчас применяются, — 533 мм. То есть представьте себе размеры, которые нужны будут для того, чтобы серьезно повредить корабль.

Более того, даже одиночная ракета или торпеда — это серьезные повреждения, но не гарантированное уничтожение.

Для гарантированного уничтожения корабля класса фрегат и выше требуется попадание двух-трех ракет, желательно двух-трех торпед. То есть большие корабли — это достаточно живучая [техника] в боевых условиях. Их не легко поразить.

Но, с другой стороны, большая асимметрия цены. Морской беспилотник может стоить гораздо меньше корабля. Корабль — это сотни миллионов долларов. Беспилотник, очевидно, на два порядка ниже.

Именно это и совершает морскую революцию: относительно дешевыми средствами можно атаковать очень дорогие платформы.

— Что известно о фрегате «Адмирал Макаров»? Какие функции он выполняет?

— Как и у остальных российских фрегатов, основное его предназначение — это запуск ракет Калибр, то есть это плавучая ракетная батарея.

В отличие от западных фрегатов, которые достаточно эффективны и в лодочных функциях (борьба с подлодками), которые имеют мощную систему ПВО, о российских фрегатах, расположенных в Черном море, нельзя сказать, что они чемпионы в других функциях.

Более того, после гибели крейсера Москва стало очевидно, что эти фрегаты не могут самостоятельно защититься от угроз с воздуха с достаточной степенью надежности.

Но как пусковая ракетная установка, он достаточно опасен. И, конечно, его повреждение, а лучше — полный вывод из строя был бы очень полезен для Украины.

— Мы не можем это подтвердить, но писали, что на этом «Адмирале Макарове» повреждена радиолокационная станция. Насколько это значительное повреждение?

— Оно не представляет угрозы для жизни самого корабля, после того он может спокойно передвигаться. Но фактически он «слепнет». Он тогда не видит воздушных целей.

Если бы действительно была поражена РЛС, то это было бы очень неплохой новостью.

Кроме того, российская промышленность зависела от западных компонентов гораздо больше, чем россияне готовы были признавать. Вполне возможно, что замена этой станции может либо затянуться, либо быть реально невозможной.

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