Топ-10 стран для трудовой миграции белорусов в 2022 году 30.10.2022, 9:58

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Польша оказалась в лидерах.

Польша подвинула Россию и возглавила список стран, чаще всего выбираемых белорусами для трудовой миграции в 2022 году. Такое произошло впервые за десять лет. Вместе с экспертом исследовательского центра BEROC Анастасией Лузгиной журналисты «Белсата» разбирались, что произошло.

Согласно статистике Департамента миграции и гражданства МВД Беларуси, Польша стала главным направлением для белорусов, выехавших из страны на основании трудовых контрактов. Впервые за десять лет эта страна выглядит наиболее привлекательно для трудоустройства, обойдя традиционного лидера – Россию.

Куда беларусы едут на заработки

По официальным данным, за девять нынешних месяцев на основании трудовых контрактов в Польшу выехали 1893 белорусских гражданина. В тоже время на заработки в Россию отправился 1671. В 2021 году российский трудовой рынок выбрали 2063 белоруса, а польский – только 1319. Литва была на третьем месте, туда поехали работать 1235 человек. Как видим, поток трудовой миграции на Запад расширяется, а на Восток сужается.

Есть вероятность, что общий поток мигрантов в этом году по крайней мере сравняется с показателями 2020 года, а то и превысит его: за 12 месяцев 2021 года из Беларуси, по данным МВД, выехали устраиваться на работу за рубеж 5372 человека, за девять нынешних месяцев – уже 4472. Почти столько же было за весь 2020 год – 4723.

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Почему трудовая миграция из Беларуси растет в западном направлении

Сокращение потока трудовых мигрантов на российском направлении связано прежде всего с тем, что Россия начала в этом году войну в Украине. Работница исследовательского центра BEROC Анастасия Лузгина говорит, что это прежде всего отражает настроение белорусов.

«Если посмотреть социальные исследования, то беларусы относятся к российской «военной операции» негативно, в основном. Война повышает риски. Люди всегда ищут какие-то более безопасные места для работы и жизни. Понятно, что Россия сейчас не является безопасным местом. Ухудшается и экономическое состояние, что связано с санкциями, растут риски работы на этом рынке труда. Поэтому мы и видим такой поворот», – объясняет Анастасия Лузгина.

Еще один важный момент, что касается трудовой миграции, – это профессиональная принадлежность. Лузгина отмечает, что в этом году на результаты трудовой миграции, скорее всего, влияет активность айтишников.

«Мы одновременно с ростом миграции видим, что экономический рост IT-сектора в Беларуси сильно замедлился – и еще замедлится до конца года. Если раньше это был драйвер для белорусского экономического роста, сейчас таким он перестает быть. Происходит релокация айтишников и их семей. И эти цифры мы видим в официальной трудовой миграции. Люди уезжают по трудовым контрактам, релокируются IT-компании за границу», – констатирует Лузгина.

Если говорить о выборе трудовыми мигрантами Польши, здесь все также осознанно и обоснованно. «В Польше есть благоприятная виза Business Harbour, которой айтишникам довольно просто воспользоваться, особенно хорошим специалистам. Кроме того, люди понимают, что культурные особенности и различия не такие уж и большие в Польше по сравнению с Беларусью, бытовые какие-то вещи, языковые, легче адаптироваться».

Эксперт подчеркивает, что Польша стала привлекательной для белорусов не в этом году. Об этом свидетельствует статистика. Если на начало 2020 года в Польше проживали около 22 тысяч белорусов, то на начало 2022 года – около 60 тысяч. Разница между этими цифрами показывает, сколько уехало туда белорусов, и многие из них, за исключением детей и некоторых студентов, имеют работу.

Еще один важный аспект трудовой миграции из Беларуси на Запад – изменилась квалификация мигрантов. Лузгина отмечает, что раньше люди часто ехали на сезонные заработки, преимущественно в Россию. Тогда как на Запад едут люди с более высоким уровнем образования и квалификации. «Это значит, что добавленная стоимость нынешних трудовых мигрантов гораздо больше, чем раньше. И они дают для экономики гораздо больший прирост», – отметила эксперт. По ее информации, помимо айтишников едут врачи и другие специалисты высокого уровня.

Официальная статистика МВД по трудовой миграции охватывает далеко не всех мигрантов из Беларуси. «Сами цифры трудовой миграции относительно не слишком велики. Но если, например, муж или жена уезжает из страны по трудовому контракту, то вторая половина тоже едет, хотя и не сразу с трудовым контрактом, забирают с собой детей. Просто эта миграция не относится к трудовой». Едут студенты, едут вынужденно политические эмигранты. «Вряд ли сегодня политические эмигранты будут выбирать Россию, скорее страны Западной Европы. Или Грузию и другие страны, куда виза не нужна», – резюмирует Лузгина.

Миграционный поток в Беларусь сильно снижается

Поток трудовой миграции в Беларусь все еще остается больше потока белорусов, которые поехали работать за границу. За 9 месяцев 2022 года в Беларусь на работу приехали 7973 человека. По-видимому, общие цифры по итогам года будут меньше прошлогодних – за 2021 год устраиваться на белорусский рынок труда приехали 13 015 человек.

«Год еще не закончился, но вряд ли за четвертый квартал возможно компенсировать это отставание, – отмечает Анастасия Лузгина. – Пока что поток трудовых мигрантов в Беларусь снизился с основных направлений».

В тройке лидеров по поставке трудовых ресурсов по-прежнему Россия, Китай и Украина. За 9 нынешних месяцев из этих стран приехали 2166, 1647 и 909 человек соответственно. Есть вероятность, что прошлогодние показатели и здесь не будут достигнуты. В 2021 году из России, Китая и Украины приехали соответственно 4325, 2532 и 1543 человека.

Зато стали больше устраиваться на работу в Беларуси гости из Туркменистана и Таджикистана, хотя прирост с этих направлений не компенсирует потерь миграционного потока из тройки лидеров.

«Мобилизационные процессы и ограничения на выезд помешают и российским мигрантам, – прогнозирует Анастасия Лузгина. – Из Китая едут работать на китайские же объекты, вроде индустриального парка «Великий камень». Для китайцев мало что изменилось, хотя из цифр видно, что и они ведут себя более осторожно. Это соответствует и общей экономической активности китайского бизнеса в Беларуси. Она очень осторожная».

Главные тренды трудовой миграции сегодня не очень благоприятны для Беларуси: поток на Запад расширяется и наполнен специалистами высокой квалификации. Тогда как поток трудовых мигрантов, приезжающих в Беларусь, уменьшается большим темпами. При этом растут потоки трудовой миграции из стран Средней Азии и Кавказа.

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