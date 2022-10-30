Путина «порвут» на куски 30.10.2022, 10:03

2,466

Слабая голова хозяина Кремля не выдержала «нагрузки».

Речь главы Кремля Владимира Путина на международном дискуссионном клубе «Валдай» содержала массу глупостей и огромных логических пробелов. Эти заявления российского диктатора являются признаками изменения его личности и серьезной социальной деформации. Ее причина состоит в том, что на «недостаточно образованного человека» с бэкграундом работы в КГБ обрушилась «махина власти», и его «слабенькая головка не выдержала».

Удивительно, что никто из более чем сотни присутствующих в зале международных экспертов не решился обратить внимание Путина на откровенные логические нестыковки в его речи. Что касается российских «элит», то они просто ненавидят диктатора, поскольку тот «разрушил их счастье». Как только представится подходящий момент, они порвут его на куски. Такое мнение в эксклюзивном интервью obozrevatel.com высказал российский оппозиционный политик и журналист Игорь Яковенко.

– Как «валдайская речь» Путина воспринята в России? Россияне понимают, что происходит? Можно ли говорить о том, что Путин просто не в своем уме?

– Я не могу сказать, какой у него диагноз. Говорят, у него маниакально-депрессивный психоз, что он на таблетках. Возможно. Думаю, это другая работа – определять диагнозы этого человека. Но я точно могу сказать, что это серьезная социальная деформация. Это то изменение личности, которое происходит не обязательно в результате психических отклонений.

Бывает профессиональная деформация, а это социальная деформация в результате того, что на достаточно плохо образованного криминального типа с дополнительной профессиональной деформацией КГБ обрушилась махина власти. В результате слабенькая головка не выдержала. Так что все может быть.

Что касается того, как к этому относятся россияне… Я не встречал человека с фамилией Россиянин. Это очень разные люди. Есть люди, которые понимали, что такое Путин, с самого начала, как только виртуально познакомились с этим человеком. А есть люди, которые до сих пор считают, что это лучший правитель России.

У них просто атрофировано критическое, логическое мышление. Они не видят всей глупости и несообразности, совершенно чудовищных логических пробелов в этой речи. Они по-прежнему будут считать, что Путин во всем прав, что он красавчик и так далее. Это разные типы людей, которые по-разному это воспринимают. В российском официальном информационном пространстве не существует критики Путина.

Больше всего меня поразило то, что в зале сидело более 110 экспертов из 41 страны и ни один из них не задал вопрос: «Ну как же так, Владимир Владимирович? Вы говорите, что причиной войны стало то, что Украина на своей территории возводит оборонительные сооружения. «Мы напали для того, чтобы Украина не напала». Но если она возводит оборонительные сооружения, то разве из этого следует, что Украина должна напасть?»

То же самое – по поводу разговоров, что «все идет по плану». Это все было запланировано – восемь месяцев войны, потеря своей армии, разрушение экономики, полная изоляция России? Никто не задал этих вопросов. Конечно, это позор той части экспертного сообщества, которая была выращена в этой валдайской пробирке.

– Вы сказали, что у части россиян атрофировано логическое мышление. А у так называемых российских элит оно тоже атрофировано? Как они могли воспринять эти, так сказать, заявления Путина?

– В условиях фашистского режима всегда сложно оценить реальное соотношение настроений в обществе, здесь приходится полагаться на какие-то косвенные признаки. Но очевидно, что у очень многих людей, которые находятся под воздействием телевизора, происходят серьезные деформации.

Что касается элит, здесь другая история. У них другая деформация – у них произошла ампутация совести. С логикой там, скорее всего, все в порядке, а вот с совестью там большие проблемы.

Я думаю, что большинство представителей элит просто ненавидит Путина, потому что он разрушил их счастье, он разрушил их прежнюю счастливую жизнь, когда они воровали здесь, тратили там. Когда у них все семьи были там, дети учились там. Эта история закончилась, и они его ненавидят.

Но они его боятся. Я думаю, как только власть в результате успехов украинской армии начнет рушится, они его просто порвут на куски.

– В оборонительной стратегии США Россию назвали угрозой и внесли в список рисков в ключевых отраслях. Что это может значить лично для Путина? Или ничего не значит?

– Думаю, что ничего не значит. Я думаю, что лично для Путина будет значить, когда Россия будет названа государством – спонсором терроризма, а затем и просто государством-террористом. Вот тогда это будет значить. Тогда это будет малюсенький шажок в сторону судьбы Усамы бен Ладена.

Но Америка – это страна, которая в своей внешней политике не спешит, опасается. По крайней мере, при нынешнем руководстве. Но когда Россия будет признана террористической страной, могут быть запущены механизмы какой-то спецоперации. Но пока этот вариант не просматривается.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».