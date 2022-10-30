NYT: Украина получила преимущество в артиллерии над РФ под Херсоном 30.10.2022, 10:10

Интенсивность российского огня снизилась в три раза.

Благодаря поставкам западного оружия и беспилотникам украинские военные получили преимущество в артиллерии над РФ на юге Украины.

Об этом сообщает The New York Times.

Отмечается, что благодаря высокоточному оружию и снарядам, а также разным беспилотникам, украинские военные уничтожают на юге большое количество личного состава и техники.

Летом на Донбассе Россия выпускала около 10 артиллерийских снарядов на каждый украинский. В Херсонской области количество снарядов сравнялось, но украинская армия имеет преимущество благодаря точности и дальности.

«Мы можем добраться до них, а они не могут добраться до нас. Существует мнение, что российская армия бесконечна, но это миф… Интенсивность огня снизилась в три раза. Воевать с ними реально», — заявил майор Александр, командир артиллерийской батареи на херсонском направлении.

Напомним, что глава Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявлял, что до конца текущего года ВСУ могут вернуть Херсон.

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