В Севастополе раздались новые взрывы 9 30.10.2022, 10:24

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Местные жители насчитали несколько «хлопков».

В ночь с субботы на воскресенье, 30 октября, во временно оккупированном Крыму снова слышали взрывы. Россияне поспешили заявить о работе своих сил ПВО, пишет obozrevatel.com.

В крымских Telegram-каналах писали о «бавовне» в Севастополе. Один громкий взрыв там слышали в 00:10, до этого было несколько более тихих «хлопков».

Также появилась информация о взрывах в районе мыса Фиолент – там тоже якобы работала ПВО оккупантов.

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