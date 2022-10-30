ВСУ взяли под контроль важную железную дорогу возле Мариуполя 2 30.10.2022, 10:29

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Она снабжает Запорожскую и Херсонскую группировки армии РФ.

Вооруженные силы Украины при помощи реактивных систем залпового огня HIMARS и дальнобойной артиллерии установили огневой контроль над важной железной дорогой, по которой осуществляется снабжение российской группировки войск, располагающейся на захваченных территориях Запорожской и Херсонской областей.

Об этом рассказал советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович в эфире YouTube-канала «Фейгин Live».

Собеседник уточнил, что эта дорога проходит чуть севернее оккупированного Мариуполя.

«Условно говоря, Иловайск - Волноваха - Токмак. Она снабжает всю Южную группировку - Запорожскую и Херсонскую», - добавил он.

Арестович подтвердил озвученную в субботу российскими Telegram-каналами информацию о том, что армия РФ пошла в наступление в районе Угледара.

После авиационных и артиллерийских ударов пехота противника начала попытки движения, но успеха пока не имела.

По словам Арестовича, попытки российских войск наступать на этом участке фронта объясняются намерением врага отодвинуть линию фронта от упомянутой железной дороги.

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