Медики: Гормон счастья способен справиться с болезнью Альцгеймера 30.10.2022, 10:36

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Ученые провели необычный эксперимент.

Эксперименты ученых подтвердили, что окситоцин может применяться для лечения когнитивных нарушений в клинических условиях.

В рамках поисках лекарств от Альцгеймера ученые провели необычный эксперимент. В органы дыхания мышей ввели «гормон счастья» — окситоцин.

В результате китайские ученые из Токийского университета определили, что окситоцин имеет свойство активировать когнитивные процессы мозга, сообщает Health.

Когда авторы эксперимента провели с мышами тесты на прохождение лабиринтов (Y-лабиринт и водный лабиринт Морриса), то были удивлены результатом действия окситоцина на мозг животных. Оценивались пространственные характеристики памяти и двигательная активность по многофакторной системе подсчета.

В качестве контрольной группы были взяты мыши, которым не вводили окситоцин.

Согласно результатам обоих тестов, мыши, которых лечили окситоцином, показали более высокие результаты.

Исследователи определили, что введенный «гормон счастья» эффективно достигает тканей мозга и может применяться для лечения когнитивных нарушений в клинических условиях.

Автор исследования Дзюн-Ичиро Ока, доктор философии, заслуженный профессор Токийского научного университета, заявил:. «Это говорит о том, что окситоцин может помочь уменьшить когнитивный спад при болезни Альцгеймера».

Медики уже ознакомились с исследованием и заинтересовались его результатами. Например, профессор неврологии и биохимии Медицинского центра Джорджтаунского университета в Вашингтоне Джеймс Джордано, сказал: «Это важный результат, поскольку он демонстрирует роль нейропептида окситоцина в защите и, в некоторой степени, восстановлении от нейродегенерации».

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