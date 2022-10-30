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Голодный пиар России

  • 30.10.2022, 10:43
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Голодный пиар России

Россия предлагает 500 тысяч тонн ворованного зерна, заблокировав в четыре раза больше украинского.

Россия пиарится на голоде.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, комментируя заявление Россия с предложением поставить 500 тыс. т зерна после своего выхода из «зернового соглашения», передает Цензор.НЕТ.

«Голодный пиар России. Москва обещает бесплатно передать другим странам 500 тысяч тонн зерна (вероятно, украденного из Украины) в течение следующих 4 месяцев. Но, разрушив зерновой коридор, Россия блокирует 2 миллиона тонн зерна для Алжира, Йемена, Вьетнама, Бангладеш и других прямо сейчас», – написал Кулеба.

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