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Боец ВСУ из ПЗРК сбил ракету «Искандер», летевшую из Ростова

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  • 30.10.2022, 10:45
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Боец ВСУ из ПЗРК сбил ракету «Искандер», летевшую из Ростова
Фото: WALL STREET JOURNAL

Оккупанты хотели ударить по Запорожью.

29 октября ВСУ удалось отбить ракетную атаку армии РФ. Ракета «Искандер-К» была выпущена из Ростова и летела в направлении Запорожья.

Ракету удалось сбить украинским защитникам из ПЗРК, она рухнула в безлюдном месте.

Об этом сообщает Воздушное командование «Восток».

Запорожье все же подверглось ракетному обстрелу со стороны российских войск. Удары пришлись по объектам критической инфраструктуры.

К счастью, обошлось без жертв и пострадавших.

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