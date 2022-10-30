Боец ВСУ из ПЗРК сбил ракету «Искандер», летевшую из Ростова

Боец ВСУ из ПЗРК сбил ракету «Искандер», летевшую из Ростова2
- 30.10.2022, 10:45
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Оккупанты хотели ударить по Запорожью.
29 октября ВСУ удалось отбить ракетную атаку армии РФ. Ракета «Искандер-К» была выпущена из Ростова и летела в направлении Запорожья.
Ракету удалось сбить украинским защитникам из ПЗРК, она рухнула в безлюдном месте.
Об этом сообщает Воздушное командование «Восток».
Запорожье все же подверглось ракетному обстрелу со стороны российских войск. Удары пришлись по объектам критической инфраструктуры.
К счастью, обошлось без жертв и пострадавших.