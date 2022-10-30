Белорусов лишили возможности подавать в ООН жалобы на нарушение прав человека 3 30.10.2022, 10:51

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Лукашенко подписал для этого специальный «закон», вступающий в силу сегодня.

Беларусь денонсировала факультативный протокол к Международному пакту о гражданских и политических правах. Соответствующий закон, подписанный Александром Лукашенко, 29 октября опубликован на Национальном правовом интернет-портале.

Проект этого закона поступил на рассмотрение «палаты представителей» летом, в октябре депутаты проголосовали за его принятие, после чего он был одобрен «советом республики».

Закон денонсирует факультативный протокол к Международному пакту о гражданских и политических правах и признает утратившим силу постановление Верховного Совета от 10 января 1992 года, которым Беларусь этот факультативный протокол ратифицировала.

Закон вступает в силу после официального опубликования, то есть 30 октября.

Что это значит?

Граждане Беларуси больше не смогут обращаться с жалобами о нарушении своих прав в Комитет по правам человека ООН.

Факультативный протокол к Международному пакт о гражданских и политических правах был принят ООН в 1966-м и вступил в силу в 1976 году. Всего в нем было 117 стран-участниц, из всех, кто его ратифицировал, ранее вышли из протокола только две страны — Тринидад и Тобаго и Ямайка. Беларусь ратифицировала его в начале 1992 года со вступлением в силу 30 декабря 1992-го.

Данный протокол — это международный договор, устанавливающий механизм подачи индивидуальных жалоб в соответствии с Международным пактом о гражданских и политических правах. Согласно договору, страны-участники протокола соглашаются признать компетенцию Комитета ООН по правам человека рассматривать жалобы от лиц, утверждающих, что их права были нарушены. После денонсации протокола люди, которые хотят пожаловаться на Республику Беларусь в КПЧ ООН, больше не смогут этого сделать.

В Комитет по правам человека ООН граждане могут обращаться, если их возможности защитить свои права в рамках инструментов своего государства исчерпаны. КПЧ может констатировать нарушение прав и указать государству, что права потерпевшего должны быть восстановлены.

Обращение в КПЧ ООН оставалось для белорусов одним из немногих инструментов прямой защиты своих прав (хотя власти страны часто игнорировали решения комитета). Обращаться в Европейский суд по правам человека, как граждане большинства стран Европы, белорусы не могут, так как Беларусь не входит в Совет Европы.

При этом право обращаться в международные организации с целью защиты своих прав и свобод, если исчерпаны все имеющиеся внутригосударственные средства правовой защиты, закреплено в статье 61 Конституции Беларуси. Лишение граждан возможности обращаться в КПЧ ООН существенно снижает их возможности использовать международные процедуры для защиты своих прав, а значит, противоречит духу Конституции. Об этом заявили белорусские правозащитники, когда стало известно о планах властей по денонсации протокола.

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