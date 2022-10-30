«Несите нового командующего Черноморским флотом» 1 30.10.2022, 10:57

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Военный эксперт прокомментировал позор российских ВМС в Севастополе.

Военный эксперт Олег Жданов прокомментировал атаку беспилотников на российские корабли во временно оккупированном Севастополе рано утром 29 октября.

Свое мнение по этому поводу он высказал на YouTube-канале.

«Жители Севастополя сегодня не спали, с середины ночи у них работала ПВО, стрельба велась очень интенсивная, потом начались взрывы и пожары в бухте», – отметил Жданов.

Как отметил эксперт, по некоторых данным, бухта была атакована группой беспилотников:

«Мы не знаем, чьи это беспилотники, пока официальной информации никакой нет… Есть большая вероятность, что несколько кораблей не просто повреждены, а могли и затонуть».

Жданов добавил, что сообщается о повреждении не менее трех российских кораблей – носителей ракет «Калибр», среди которых – флагман Черноморского флота, фрегат «Адмирал Макаров».

«Несите нового командующего Черноморским флотом. В прошлый раз флагман утонул, командующего сняли, сейчас флагман – на грани… Потеря флагмана, вывод его из боевого строя или его повреждение – это позор для флота».

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