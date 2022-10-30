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Командир украинского спецназа раскрыл детали ликвидации боевиков «Вагнера»

  • 30.10.2022, 11:07
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Командир украинского спецназа раскрыл детали ликвидации боевиков «Вагнера»

Среди них был заместитель начштаба ЧВК.

Командир спецподразделения «Хорт» Павел Патарецкий рассказал, как его бойцы ликвидировали боевиков ЧВК «Вагнер».

Об этом говорится в заметке на Facebook-странице спецподразделения.

По словам Патарецкого, его группа разбила «вагнеровцев» в прошлом месяце.

«Это произошло в начале сентября, когда было первое контрнаступление на Херсонском направлении. Наша группа разбила их. Мы знали, что там серьезные люди, потому что и вооружение было соответствующее. Кроме того, они были под прикрытием военной полиции, все были офицеры», - отметил командир.

Он добавил, что после взлома мобильников оккупантов удалось узнать, кого же они на самом деле ликвидировали.

«Мы изъяли мобильные телефоны, наши службы взламывали их в течение месяца. Когда удалось подобрать код, были раскрыты все данные: переписка, фотографии, другие разведданные. Мы тогда поняли, кто это был на самом деле. Хотя мне уже тогда с перехватов говорили, что накрыли серьезную группу с серьезными представителями», – поделился деталями «Булат».

Напомним, 28 октября стало известно, что бойцы украинского спецподразделения «Хорт» во время боевого задания ликвидировали заместителя начальника штаба наемников ЧВК «Вагнер».

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