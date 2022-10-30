«Миллион нервов потратил на покрасчика» 6 30.10.2022, 11:15

3,634

Как белорусский врач собрал «Фольксваген» в гавайском стиле и победил на фестивале.

Одним из победителей фестиваля «Лакацыя» стал ярко-красный VW T3 в гавайском стиле. Тот, кто следил за проектом, помнит как все начиналось еще 9 лет назад. Почему так долго? Иногда не везет с мастерами и тогда приходится все брать в свои руки. Но это не так уж и легко, если у вас совсем другая специальность. Врач Николай из Бреста рассказал об истории преображения «Мультивана»:

— В 2012 году я еще учился в Гродно в «Медицинском университете». Однажды я увидел, как к одному из гродненских пунктов сдачи металлолома мужчина привез редкие диски от Mercedes W123 AMG. На тот момент они были неприглядными и ни он, ни я не понимали, что это за редкость. Тем не менее они мне показались интересными и я успел их купить за символическую цену – 20 рублей. Так у меня появились крутые диски, но самой машины еще не было.

Второе важное для меня событие произошло в 2013 году, когда во время своего путешествия по Европе я посетил автофестиваль Worthersee в Австрии. Этот фестиваль посвящен только «Фольксвагенам» и из всех представленных участников меня особенно впечатлили заниженные T1 и T2. Их образы надолго запали мне в душу и с того момента мое отношение к красивым автомобилям стало меняться.

История преображения

Спустя полгода после этого путешествия, уже по переезду в Брест, я купил VW T3 1989 года выпуска. Машина нужна была на повседнев, без больших планов по тюнингу. Однако по техническому состоянию пришлось поработать – перебрать подвеску, заменить расходники, провести химчистку салона.

Весна 2014

Весной 2014 мой VW приглянулся местному автомобильному фотографу Евгению, он взял мой бус на фотосессию и его фотографии открыли мне глаза: «Бус хорош! Он может быть таким, как те микроавтобусы на Worthersee! Да, он еще не ретро, но уже янгтаймер».

И я достал из загашника те самые редкие диски от W123 AMG, которые я когда-то «спас от утилизации» в Гродно. Чудесным образом их разболтовка подошла к моему T3!

Уверен, что красивые диски и занижение – это 80% вида автомобиля. Поставив диски, я стал пилить пружины. За лето 2014 он становился все ниже и ниже, пока к концу сезона я еле проезжал «лежачие».

Но это было прекрасное лето: все тусовки моих друзей проходили в этом стильном «Мультиване», а машина даже поучаствовала в SunDay и стала автомобилем года по версии подписчиков аккаунта в BellyRubbers.

Этот год разбудил во мне желание двигаться далеко вперед и я купил на него пневму. Помню, вся система обошлась в 2 000 долларов. Но перед установкой нужно было покрасить кузов... кто бы знал, что меня ждет.

Крайне неудачный опыт с маляром

Я искал маляра, чтобы сделать VW T3 ярким. За 3 000 долларов нашелся мастер с прекрасной репутацией, он уговорил заплатить всю сумму наперед, а как только взял в руки деньги, уже уговаривать пришлось мне. «Покраска» тянулась два года, я слышал множество обещаний, что вот-вот все будет готово. Спустя два года я пришел к нему в гараж с крепкими парнями и тогда дело сдвинулось – он покрасил VW за неделю, как оказалось через время – плохо.

Маляр отдал мне машину без листвы. Сказал, что листву покрасит и вернет еще через неделю. На самом же деле мастер уехал с ней в Пинск и пропал: трубку не берет, на сообщения не отвечает.

И глаза на это не закрыть – такая листва оценивается в 1 000 долларов, но, увы, в продаже не бывает. Еще спустя год мне удалось выяснить, на каком СТО в Пинске работал этот парень. Вместе с другом мы навестили его и практически силой забрали листву, увы, уже без одного элемента.

Нужно ли говорить, что руки опустились. Проект стал долгостроем.

Весной 2022 я нашел недостающий элемент листвы в Минске.

Проект стал оживать.

На этот раз мой друг-маляр взялся за дело, за что ему большое спасибо. Он смог покрасить листву и поправить некоторые косяки после первого мастера. Я поставил себе дедлайн – успеть к слету VW T3 в Бресте и после серии бессонных ночей успел. Машина произвела местный фурор, что снова добавило сил. Увы, во время той поездки стуканул мотор и я взялся за его капиталку. На нее ушел месяц.

Одновременно шла работа по установке пневмы, купленной еще 8 лет назад. К слову, мне все пришлось переделывать два раза.

Оказывается, из-за особенностей подвески, в подушки нужно качать 15 атмосфер, а компрессор выдает максимум 12. Пришлось подушки смещать в сторону, ставить амортизаторы от кабины фуры и все это хитрым образом устанавливать.

Но мне удалось, теперь и 12 атмосфер достаточно, а машина ведет себя прекрасно – в нижнем положении жесткая, а в верхнем мягкая.

Сам компрессор спрятан в моторном отсеке, ресивер вместо запасного колеса. Все скрыл.

Салон – купил две машинки и перешил сам

Что касается салона, то я его начал делать еще зимой 2022 года. У меня уже был небольшой опыт перетяжки салона ЗАЗика, но для работы с «Мультиваном» я купил две машинки для шитья – для грубой и нежной ткани.

С их помощью перетянул все сидения, карты дверей и панель «Мультивана».

Поставив еще с десяток ништяков и доведя его комплектацию до максимальной, мы отправились на фестиваль «ЛАКАЦЫЯ» в Гродно.

Наш автомобиль в гавайском стиле оценили судьи, машина вошла в TOP8 фестиваля!

Какие планы на будущее? Хочу поехать с ним на Worthersee в Австрию. Увы, наверное не своим ходом. У автомобиля есть проблема: из-за маленьких колес на нем нельзя ехать быстро. Дизельный 1,9 крутит до 3500 оборотов, а у нас скорость только 75 км/ч. Наверное повезу его на лафете, очень хочу стать среди тех гавайских машин. Правда, для полноты картины нужно найти еще «гавайскую девушку».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».