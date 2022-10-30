Беспилотники USV мастерски прорвали оборону РФ в Севастополе: новые подробности атаки 2 30.10.2022, 11:20

9,122

Дроны поразили не менее трех российских кораблей.

В Севастопольськой бухте было поражено не менее трех кораблей Черноморского флота России. Надводные беспилотники USV фактически прорвали оборону оккупантов.

Об этом говорится в OSINT-исследовании сообщества GeoConfirmed в Twitter.

Проанализировав множество видео, опубликованных очевидцами, OSINT-исследователи подтвердили, что россияне пытались сбить БПЛА с двух разных позиций, в том числе из вертолета.

На один беспилотник сбросили взрывчатку, после чего трансляция на БПЛА прервалась.

Также на видео попала атака на корабли класса «Адмирал Григорович» и «Адмирал Макаров», а также на тральщик «Иван Голубец». Вероятно, беспилотникам все же удалось врезаться в судна.

На основании отснятого материала можно сделать вывод, что USV находилися рядом как минимум с 4 кораблями и для атаки цели делали почти разворот, отмечают аналитики.

Всего, по подсчетам исследователей, для атаки на корабли было использовано от 6 до 8 надводных беспилотников: три ударили по кораблям, еще три бродили днем по воде, два, скорее всего, были уничтожены (возможно, те же «бродившие»).

Исследователи также подвергли сомнению заявление России о том, что судна якобы участвовали в «зерновом соглашении». Контроль «зерновых коридоров» в подконтрольной России бухте является нелогичным.

Взрывы в Крыму

29 октября в Севастопольской бухте прогремели взрывы.

Позже появилась информация о повреждении четырех кораблей, в том числе «Адмирала Макарова», который атаковал «Калибрами» украинские города. Россия утверждает, что повреждения получил только тральщик «Иван Голубец».

Вечером того же дня Россия заявила о выходе из «зернового соглашения».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».