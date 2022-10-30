Что Путин сделал с генералом Лапиным? 4 30.10.2022, 11:23

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Западные аналитики дали свою оценку.

На данный момент нет подтверждений увольнения генерала Александра Лапина с должности командующего «центральной» группировкой оккупантов. Хотя такой вариант не исключен.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Отмечается, что Минобороны России держит в секрете любые решения по дальнейшей судьбе своих командиров, отметившихся поражениями на поле боя.

В то же время случаи публичной перетасовки командующих Западной и Восточной группировок, скорее всего, свидетельствуют о намерениях Путина сделать их «козлами отпущения» новых провалов на фронте.

В любом случае просочившаяся информация об увольнении Лапина свидетельствует о господствующем положении фракции "ястребов" во главе с Пригожиным. Эти «ястребы» наносят урон имиджу высшего военного командования России.

Накануне в сети появилась информации об отставке командующего «центральной» группировкой ВС РФ Александра Лапина.

После отступления из Лимана Кадыров публично желал военному «смыть кровь» убитых на фронте. Главу Чечни в этом поддержал главарь ЧВК «Вагнера» Пригожин.

29 октября некоторых украинские СМИ распространили фейк о якобы гибели Лапина в Москве-реке.

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