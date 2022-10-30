В украинской разведке назвали «благоприятный момент» для нового вторжения из Беларуси 1 30.10.2022, 11:31

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Целью в данном случае будет не Киев.

В случае потери оккупированного Херсона, Россия может предпринять попытку прорыва со стороны Беларуси.

Об этом интервью руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов заявил изданию The Drive.

«Ситуация может очень быстро измениться, когда Россия потеряет Херсон. Эта боеспособная группировка в Херсоне после выхода из-под Херсона частично будет передислоцирована на запорожское направление, но часть их может продвинуться на север в Беларусь и создавать там угрозу. Поэтому мы должны быть осторожны насчет этого», - сказал он.

В то же время, по данным Буданова, пока подобной угрозы нет.

«Если говорить о российской военной деятельности в Беларуси, то сейчас присутствие российских военных в Беларуси не так велико. Там лишь около 4300 военнослужащих. Эта группировка очень ограничена в системах тяжелого вооружения, и большинство - около 80% группировки - это мобилизованный персонал. Подытоживая вышесказанное, могу сказать, что на нынешнем этапе угрозы вторжения из Беларуси нет», - констатировал главный украинский разведчик.

Ранее украинские военные не исключили повторное нападение оккупантов с Беларуси. Но целью в данном случае будет не Киев.

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