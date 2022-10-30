Рекордный перелет: птица совершила беспосадочное путешествие из Аляски в Тасманию 2 30.10.2022, 11:48

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Малый веретенник преодолел 13 560 километров за 11 дней.

Малый веретенник (Limosa lapponica) — птица ничем не примечательная: размером с голубя, с длинным клювом и лапами, оперение — ржаво-коричневое. Каждое лето сотни этих птиц выводят потомство на юго-западе Аляски, в дельте Юкона-Кускокуим, после чего подросшие птенцы совершают свою первую миграцию через весь Тихий океан, к австралийским берегам.

Летом этого года исследователи пометили одного из птенцов GPS-чипом и крошечной солнечной панелью: ученые хотели отследить маршрут его первого осеннего перелета, хотя даже не подозревали, насколько тот будет замечательным.

Пятимесячный веретенник покинул родные края и отправился на зимовку 13 октября этого года. Маршрут был непростым: птица сперва летела на запад к Японии, но над Алеутскими островами повернула на юго-восток и пересекла Тихий океан, миновала Кирибати и материковую часть Австралии, достигнув Тасмании 24 октября. Спутниковый след показал, что веретенник пролетел без остановок 13 560 километров.

К сожалению, ни один другой птенец в том же выводке помечен не был, и ученые не могут сказать, отбился птенец-рекордсмен от сородичей или летел вместе с братьями и сестрами (молодые веретенники путешествуют отдельно от родителей, улетающих на зимовку раньше). К слову, предыдущий рекорд в 2020 году тоже установил малый веретенник: самец этого вида пролетел 12 200 километров от Аляски до Новой Зеландии, ни разу не остановившись ни поесть, ни отдохнуть.

Как сообщает информационный ресурс phys.org, сейчас птенец-рекордсмен откармливается в болотистых тасманийских низинах, восстанавливая здоровье после тяжелого перелета: за время путешествия веретенники теряют до половины собственного веса. Возможно, следующим летом исследователям удастся пометить больше птенцов, чтобы наконец-то ответить на вопрос: уникальны такие «экстремальные» перелеты для малых веретенников или это обычный миграционный маршрут вида?

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