Во время сдачи в плен российский солдат попытался бросить гранату в украинских десантников 3 30.10.2022, 11:56

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Бойцы 25-й Сичеславской бригады войск взяли в плен большую группу захватчиков.

Сетью распространяется шокирующее видео. Украинские защитники во время наступательной операции взяли в плен большую группу российских солдат. Но они решили бросить в украинских бойцов гранату.

Украинские десантники соблюдают все требования протокола ведения войны. И даже в самые горячие моменты просят оккупантов не применять оружие. Так произошло и с бойцами 25-й Сичеславской бригады десантно-штурмовых войск. Ребята взяли в плен с десяток русских солдат. На видео слышно, как они советуют им сдаваться в плен без сопротивления и с соблюдением простых и понятных правил. Так, россияне должны отстегнуть магазин от оружия, опрокинуть оружие на левое плечо дулом вниз, поднять и показывать пустые руки или найти и показывать белый кусок ткани, который заменит флаг.

И один из пленных попытался бросить гранату в украинцев. За это он получил пулю. Видео боя опубликовал Телеграмм-канал «Стратком ВСУ».

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