Глава «Беллегпрома» объяснила, почему белорусская одежда не может быть дешевой 30.10.2022, 12:18

Чиновница озвучила странные причины.

Глава концерна «Беллегпром» Татьяна Лугина рассказала, почему одежда из Беларуси не может стоить относительно дешево.

Она считает, что по соотношению цены и качества белорусская одежда «занимает первое место». По словам главы «Беллегпрома», конкуренции внутри страны нет, а производители одежды, белья и обуви должны стремиться увеличить свое присутствие на белорусском рынке, уменьшая число импорта.

Также она добавила, что выбор одежды белорусских производителей разнообразен по сегменту: есть более дешевые, есть премиум-класса.

«Но у нас нету относительно дешевого товара априори, потому что все качественные характеристики как по ткани, как по дизайну, как обработки (технологические узлы, операции)», - объяснила в эфире пропагандистского телеканала «Беларусь 1» Лугина.

Она подчеркнула, что нужно больше использовать лен для переработки в ткани, ведь одежда из этого сырья пользуется популярностью.

«Сегодняшняя практика показывает, сколько бы мы одежды изо льна не шили, мы ее всю реализуем. Востребованность на рынке есть, особенно востребована одежда, где используют 100% льняные тонкие прокрашенные ткани», - рассказала Лугина.

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