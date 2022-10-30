Путин оказался в роли «несчастного» Кисы Воробьянинова Альфред Кох

30.10.2022, 12:26

4,194

Довели понты до цугундера.

Прошел еще один, уже двести сорок восьмой день войны. На фронте никаких изменений на картах ISW не видно. А значит все пока более-менее стабильно. И так уже много дней. ВСУ так пока и не взяли Сватово или Херсон. Но и россияне и не взяли Бахмут. Ситуация зависла в каком-то неустойчивом равновесии. И это не может продолжаться долго.

Рано утром с воздуха и с моря была совершена атака на российские военные корабли в Севастополе. Украина не берет на себя ответственности за это нападение. Официальный Киев разводит руками и, как всегда, намекает на нарушение россиянами правил техники безопасности, несчастный случай и т.д.

А Россияне живописуют детали: девять беспилотных летательных аппарата и семь автономных морских беспилотника атаковали мирно стоящие российские военные корабли, но не тут-то было! Их всех уничтожили! Несущественные повреждения буквально у пары кораблей не в счет.

Интересно, что Москва обвиняет в этом (кроме украинцев) еще и британцев. И в случае с Севастополем это уже совсем комично и невольно заставляет вспомнить сакраментальное «англичанка гадит».

Каковы реальные потери Черноморского флота от этой атаки, пока неясно.

Но, судя по всему, они достаточно болезненны и очень унизительны: корабли были атакованы в Севастопольской бухте, то есть внутри самой базы флота, которая, по идее, должна быть полностью защищена как с воздуха, так и с моря и быть абсолютно безопасной для кораблей. Иначе зачем она нужна?

В сущности, не имеет значения, легкие были повреждения у российских кораблей или нет. Сам факт таких повреждений — уже оплеуха всем, кто ответственен за защиту базы флота с воздуха и с моря. Ведь сегодня легкие повреждения, а завтра могут быть и тяжелые. Если защита не 100% — значит, можно ждать всего чего угодно. Ладно крейсер «Москва» потопили в море. Но новый флагман флота «Адмирал Макаров» повредили тут, в Севастополе! Да еще и тральщик какой-то…

А по некоторым сведениям, их вообще потопили… Представляете, какой мрак, если это правда? Мне даже стало жалко Путина: представил, как ему сообщают, что еще два корабля прое…али. Это после валдайской-то речи! Где он грозил всему Западу кулачком и давал крутого.

Судя по всему, бесноватый фюрер действительно прореагировал очень болезненно: Кремль уже заявил, что приостанавливает свое участие в зерновой сделке. Я перекопал весь интернет, чтобы найти описание того, чем это грозит. И не нашел. Все говорят только о том, что теперь корабли не могут возить украинское зерно. Но почему не могут — нет объяснений.

Русские заявляют, что Украина атаковала в том числе корабли, которые обеспечивали безопасность для прохождения судов по зерновой сделке. И у меня сразу возник в голове вопрос: обеспечивали безопасность от кого? От самих себя? Или кто-то еще угрожает этим судам? Кто? Турция? ООН? Украина? Кто?

Что все это значит? Что теперь русские будут топить суда с украинским зерном? Как? Эти суда принадлежат отнюдь не Украине. Это собственность частных компаний, в том числе и из стран-членов НАТО. Такого рода акция однозначно будет означать прямой военный конфликт с этим альянсом.

До сих пор Путин воздерживался от такого шага. Он решил все-таки решится на этот самоубийственный шаг? Не верю. Впрочем, флаг в руки. Думаю, Украина возражать не будет, если к ней присоединится НАТО.

И потом: у Украины нет никакого соглашения с Россией по «зерновой сделке». У нее есть соглашение с Турцией и ООН. И если Россия выйдет из своего соглашения с Турцией и ООН, то что это означает практически? Что Турция и ООН выйдут из соглашения с Украиной? А если не выйдут? И какие у них есть основания для выхода?

А если Турция не выйдет из этого соглашения, то, значит, она должна будет его выполнять, то есть обеспечивать гарантии для безопасного прохождения судов! И, значит, она будет расчищать фарватер от мин и сопровождать зерновозы до самого Босфора. А если, к тому же, суда из Одессы пойдут сразу в территориальных водах Румынии и Болгарии вплоть до самой Турции, то что: русские будут их атаковать в территориальных водах НАТО?

Я, конечно, не большой специалист во всей этой истории, но сдается мне, что Эрдоган не станет терять лица и выходить из сделки. Он любит такие ситуации и легко продемонстрирует Путину, что теперь от Москвы в этой самой зерновой сделке мало что зависит. Как говорил в таких случая Остап Бендер (кстати, тоже турецко-подданный): «У меня есть все основания считать, что я с этим делом справлюсь сам!»

Путин оказался в роли несчастного Кисы Воробьянинова. И поделом ему: а не гордись! Гордыня — смертный грех. И вообще: все-таки довели его понты до цугундера. Потерял пацан края. Захотел-таки стать царицею морскою. И весь этот «триумф воли» закончится тем же, чем он закончился и в прошлый раз (в 1945 г.) — поражением.

Альфред Кох, t.me

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».