ВСУ продвигаются к Кременной и блокируют оккупантов в Херсоне: новые карты боев 30.10.2022, 12:29

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Как выглядит линия фронта 30 октября.

Украинские военные закрепляют успехи в Луганской области и постепенно продвигаются к Кременной. Также ВСУ блокируют врага на правом берегу Днепра в Херсонской области.

Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

Восточная ось

Аналитики ISW отметили, что ВСУ отрезали логистику оккупантов, установив огневой контроль над трассой Сватово-Кременная. Враг не сможет использовать этот путь для перевозки техники и боеприпасов. Бои на этой линии фронта продолжаются.

Также продолжаются бои на востоке Харьковской области. Оккупанты еще удерживают позиции к востоку от реки Оскол, недалеко от границы.

Донбасс

Аналитики ISW считают, что оккупанты ослабили штурмы возле Бахмута после удачного удара ВСУ вблизи Майорска, в результате которого погибли более 300 солдат РФ.

Также россияне заявляют, что начинают наступление на Угледар и восточную окраину Водяного (к северу от Донецка). Однако ни Генштаб ВСУ, ни ISW пока не подтверждают эту информацию.

Херсонская область

Российское руководство продолжает перекидывать мобилизованных в Херсонскую область. Оккупанты заставляют мирное население строить укрепления в Херсоне, но, вероятно, вражеские войска еще не подготовились к уличным боям в городе.

Генштаб ВСУ пока не сообщает о ситуации на южном фронте. Однако известно, что украинские защитники продолжают блокировать оккупантов на правом берегу реки Днепр в Херсонской области.

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