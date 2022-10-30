Какой бизнес открыли белорусы в центре Варшавы 30.10.2022, 12:46

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В польской столице нашли более 200 точек, принадлежащих выходцам из Беларуси.

На карте белорусского бизнеса за пределами Беларуси отмечено более 200 точек, которые находятся в Варшаве. Это различного рода услуги, магазины и заведения. Журналистка «Салідарнасці» прошлась по центру польской столицы, чтобы посмотреть, какой бизнес открыли белорусы.

Итак, на одной из самых тусовочных улиц Варшавы располагается магазин изделий ручной работы Mushi shop. Внутри несколько покупателей рассматривают сувениры, серьги и кольца.

— А вы из Беларуси? Круто, я тоже! Нашла вас на баймапке, — говорит девушка, которая покупает брошь.

В ассортименте кулоны с сухими цветами по 125 злотых (66 бел. руб.), деревянные броши от 25 злотых (13 бел. руб.), серьги и кольца на любой вкус и ценовой диапазон, брелоки, открытки и многое другое.

Далее направляемся в сторону моста через Вислу. Здесь располагается уже знаменитый среди белорусов «эмигрантский» бар Карма. Впервые он открылся в Минске пять лет назад, однако после выборов 2020 года его владельцы уехали из Беларуси.

В варшавской «Карме» предлагают недорогие коктейли и пиво на любой вкус. По выходным здесь всегда много людей, в будние дни отдыхающих гораздо меньше.

— В 2021 году после своего вынужденного переезда была на открытии «Кармы» в Киеве. Мы пошли туда большой компанией белорусов. Помню, там выступала Полина Добровольская. Мы слушали ее, пили пиво и вкусно ели. Для нас еще провели экскурсию по коворкингу, который там открыли вместе с заведением. В общем, мы все тогда старались отойти от своего «переезда» и отвлечься, — рассказывает одна из посетительниц бара. — После Киева я уехала в Варшаву, и меньше, чем через год «Карма» переехала тоже. В общем, где я, там и карма. Прихожу сюда и ощущаю что-то из прошлой жизни.

Спустя десять минут езды на автобусе снова оказываюсь у белорусского бара. На этот раз в «Beer Station» по улице Львовской. Даже в будний день здесь полная посадка, бармен раз за разом пополняет бокалы пива. На входе висят БЧБ и украинский флаги, плюс афиши ближайших мероприятий.

В меню – сырные шарики, картошка фри, нагетсы, драники со сметаной, грибами и беконом, а также пельмени, которые, к слову, мало где продаются.

Еще один белорусский бизнес открыт на аллее Яна Павла второго. И это снова заведение, на этот раз кафе белорусской кухни с символичным названием «Not 1984».

На входе висит знаменитая фраза украинского военного про русский корабль. Внутри — БЧБ-меню, площадь Перемен и стена с пожеланиями. В их числе «Беларусь будзе вольнай» и «Борітеся».

В меню — блины с мясом, вареньем, яйцом; сырники; морковь по-корейски; оладушки; драники; картошка по-деревенски; мочанка, бабка и колдуны. А еще лидское пиво.

Не удержалась, и взяла навынос драники и блин с мясом. Вот так за 30 злотых (16 бел. руб.) в один из будних вечеров смогла ненадолго телепортироваться в Беларусь.

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