«Здесь в основном смутные времена по ночам происходят»
- 30.10.2022, 12:52
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Российские командиры жалуются на массовое воровство среди солдат.
Российские командиры жалуются на массовые кражи среди оккупантов. Солдаты воруют тепловизоры и отправляют домой.
Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.
В очередном перехваченном разговоре командир российского батальона посоветовал брать с собой на фронт тепловизор, но не давать его солдатам. Он предупреждает, что они часто воруют имущество.
«Здесь в основном смутные времена по ночам происходят. По темному движение... И никогда не давай его (тепловизор - ред.) солдату. Лучше сам в бой. Потому что все они только прой****т, домой отправляют... Сколько «тепляков» пошли налево», - сказал оккупант.
Командир рассказал, что больше не доверяет своим солдатам и не выдает им дорогостоящие приборы или оборудование.