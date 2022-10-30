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«Здесь в основном смутные времена по ночам происходят»

  • 30.10.2022, 12:52
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«Здесь в основном смутные времена по ночам происходят»

Российские командиры жалуются на массовое воровство среди солдат.

Российские командиры жалуются на массовые кражи среди оккупантов. Солдаты воруют тепловизоры и отправляют домой.

Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

В очередном перехваченном разговоре командир российского батальона посоветовал брать с собой на фронт тепловизор, но не давать его солдатам. Он предупреждает, что они часто воруют имущество.

«Здесь в основном смутные времена по ночам происходят. По темному движение... И никогда не давай его (тепловизор - ред.) солдату. Лучше сам в бой. Потому что все они только прой****т, домой отправляют... Сколько «тепляков» пошли налево», - сказал оккупант.

Командир рассказал, что больше не доверяет своим солдатам и не выдает им дорогостоящие приборы или оборудование.

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