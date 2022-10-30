Россияне жгли шины в Севастополе, чтобы отвлечь внимание от ударов по кораблям
- 30.10.2022, 12:58
Оккупанты пытались также запретить публикацию видео с камер наблюдения, опасаясь паники.
Черный дым в Севастополе 29 октября не был связан с военными учениями.
Об этом говорится в отчете OSINT-сообщества GeoConfirmed в Twitter.
Во время атаки на стоянку военных кораблей Черноморского флота в Севастопольской бухте в сети появились фото поднявшегося в городе столба густого темного дыма.
Позже оккупационные власти заявляли, что дым связан с военными учениями. Кремлевские пропагандисты оперативно сняли соответствующий ролик.
OSINT-исследователи подтверждают, что военные «на учениях» жгли шины, но это является нелогичным действием, когда по вашему флоту наносят удары.
«Но зачем вам учения с кучей дыма, когда ваш флот атаковали? Единственная причина, по которой вы это сделаете, - отвлечь внимание от атак», - пишут аналитики.
В тот же день «власти» Севастополя призвали жителей не тиражировать фото и видео работы ПВО, чтобы «не помогать врагу».
В городе даже ввели запрет на публикацию видео с камер наблюдения, когда в сеть слили кадры точного удара надводного беспилотника по пришвартованному кораблю.