В Борисове «исчезли» пропагандисты и директора предприятий 3 30.10.2022, 13:05

7,186

Лукашисты испытывают серьезный кадровый голод.

В Борисове — кадровый голод. Ищут пропагандистов, коммунальщиков и крепких хозяйственников, сообщает телеграм-канал «Беларусь за МКАДом».

Дефицит так называемых кадров наблюдается последние несколько лет. К примеру, директора «Борисов-Арены» ищут с августа прошлого года. В августе этого были объявлены вакансии директора УП «Жилье» и главного редактора пропагандистской газеты «Адзiнства».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».