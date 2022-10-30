В Борисове «исчезли» пропагандисты и директора предприятий

В Борисове «исчезли» пропагандисты и директора предприятий3
- 30.10.2022, 13:05
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Лукашисты испытывают серьезный кадровый голод.
В Борисове — кадровый голод. Ищут пропагандистов, коммунальщиков и крепких хозяйственников, сообщает телеграм-канал «Беларусь за МКАДом».
Дефицит так называемых кадров наблюдается последние несколько лет. К примеру, директора «Борисов-Арены» ищут с августа прошлого года. В августе этого были объявлены вакансии директора УП «Жилье» и главного редактора пропагандистской газеты «Адзiнства».