Во время наступления на Луганщине ВСУ разгромили российский спецназ из Сибири 5 30.10.2022, 13:11

6,898

Армия РФ понесла крупные потери.

В ходе ведения боевых действий на Луганском направлении фронта ВСУ уничтожили подразделение из состава 24-й отдельной бригады специального назначения, которая была переброшена в Украину из Новосибирской области.

Столкновение с украинской армией обернулось тяжелейшими потерями для российского спецназа.

Об этом со ссылкой на военные источники сообщил журналист Роман Цимбалюк.

В своем телеграм-канале он отметил, что в ходе наступления ВСУ украинским военным удалось уничтожить как минимум 8 российских солдат, еще 14 получили ранения различной степени тяжести.

Указанное подразделение базировалось в войсковой части под номером 55433 населенного пункта Шилово.

«Потери составили: 8 погибших (в том числе Максим Мирош и Денис Кушнарев) и 14 раненых (в том числе Александр Беляков, Александр Добрынин, Виталий Бурдов)», - пишет Цимбалюк.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».