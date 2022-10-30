Беспрецедентная по дерзости операция: как громили флот РФ в Севастополе 2 30.10.2022, 13:30

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Эффект от удара по кораблям будет не меньшим, чем от подрыва Крымского моста.

Украинцы, атакуя Черноморский флот РФ в Севастополе, использовали древнюю, но дерзкую тактику. Об этом на своем канале в YouTube рассказала российская журналист и историк Юлия Латынина.

«Что произошло в Севастополе? Скажу то, что знаю. И начну я с 468 года нашей эры, когда Восточная Римская империя попыталась отвоевать Африку у вандалов, снарядила тысячу боевых кораблей, которые стоили полтора годовых дохода империи, и поставила их под командование идиота. Его звали не Шойгу, а Базилиск. И он так медленно шел вдоль берега воевать, что его сожгли нафиг вандалы брандерами - лодками, которые были набиты горючим хворостом. Это старейшая в мире технология - лодка, в которую навален хворост. Ровно такая лодка, правда, с дронами была использована в Севастополе. Вернее, не одна, а несколько. Их прохлопали, прощелкали. Вы представляете, что это такое - катер, груженный 400 кг гексогена?» - рассказала журналистка.

Она уточнила, что целью атаки были корабли-носители ракет «Калибр», которые РФ использует для обстрелов Украины.

Предварительно, как минимум один из таких кораблей поврежден - флагман ЧФ «Адмирал Макаров».

«Это беспрецедентная операция по своей дерзости. Такая же, как и взрыв Крымского моста. Только вместо старых добрых брандеров, известных человечеству несколько тысяч лет, были катера, которыми управляли по спутнику из космоса. Несли дофига взрывчатки. Представляете, что было, когда в полпятого утра все это рвануло?» - сообщила Латынина.

Она считает, что инцидент был «пробивкой» России насчет ответной реакции. Украинцы в очередной раз продемонстрировали Западу, что угрозы Кремля о «судном дне» - это пустые слова.

«Пока у Украины нет ATACMS, чтобы доставать корабли прямо в Севастополе. Но, как и в случае с Крымским мостом, это заявка на ATACMS. Украина всегда так делает», - констатировала журналистка РФ.

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