ВСУ ликвидировали за сутки рекордное количество оккупантов

ВСУ ликвидировали за сутки рекордное количество оккупантов5
- 30.10.2022, 13:33
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Наибольшие потери войска РФ понесли на Донецком и Лиманском направлениях.
Вооруженные силы Украины ликвидировали за прошедшие сутки почти тысячу оккупантов.
Такие данные обнародовал Генеральный штаб ВСУ.
«Хорошие были сутки, наибольшие потери оккупанты понесли на Донецком и Лиманском направлениях. Общие боевые потери противника с 24.02 по 30.10 ориентировочно составили: личного состава ‒ около 71 200 (+950 за минувшие сутки) лиц ликвидирован», - говорится в сообщении.
Также за указанный период уничтожено:
танки - 2672 (+13 за сутки);
боевых бронированных машин - 5453 (+52);
артиллерийских систем - 1724 (+16);
РСЗО – 383 (+3);
средств ПВО - 197 (+2);
самолетов - 274 (+1);
БПЛА оперативно-тактического уровня - 1412 (+6);
крылатых ракет - 352 (+1).
За минувшие сутки уничтожены также 2 единицы спецтехники врага, а в целом от начала широкомасштабного вторжения 154 единицы, автомобильной техники и цистерн – 13 и 4120 единиц соответственно.
Кроме того, силы врага остались без 252 вертолетов, 16 кораблей/катеров.
Отмечается, что данные по потерям оккупантов еще уточняются.