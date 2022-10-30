Стало известно, какая погода придет в Беларусь на следующей неделе 30.10.2022, 13:39

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Средняя температура будет на 2−4 градуса выше климатической нормы.

Несмотря на то, что на следующей неделе уже наступит последний месяц осени, говорить о существенном похолодании пока не приходится. Средняя температура держится на 2−4 градуса выше климатической нормы. Однако погода будет по-осеннему неустойчивой, не без дождей, туманов и порывов ветра, рассказал Дмитрий Рябов в эфире телеканала ОНТ.

На следующей неделе ожидается переменная облачность, почти без дождей. Влажность до 80%. Ветер — умеренный западный, юго-западный. Утром в отдельных районах прогнозируется туман, видимость составит до полукилометра. Ночью столбики термометров опустятся до отметок от нуля по востоку до +9°С по западу.

Днем в понедельник, 31 октября, воздух прогреется до +6°С… +14°С, во вторник будет от +6°С по востоку до +17°С по юго-западу.

В среду с юго-запада Европы в Беларусь будет поступать теплый воздух. В основном облачно, почти без осадков. Не исключен слабый туман, довольно высокая влажность. Ветер — юго-западный, умеренный. Ночью +5°С… +11°С, днем +7°С … +15°С.

С четверга прохладный ветер с Балтийского моря принесет небольшие дожди. Влажность до 80%. Утром ожидается слабый туман. Температура воздуха утром составит +4°С … +9°С, днем в четверг составит +5°С… +11°С.

В пятницу столбики термометров будут показывать +3°С… +9°С.

По предварительным прогнозам, в первые выходные ноября сохранится влияние атмосферных фронтов и холодных влажных воздушных масс. Ожидается облачно с прояснениями и небольшие дожди. При этом и ночью, и днем сохранится плюсовая температура.

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