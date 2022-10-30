ЧВК «Вагнера» набирает зэков для нестандартных целей в Украине 5 30.10.2022, 13:48

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Критерии вербовки поменялись.

ЧВК «Вагнера» изменила критерии отбора боевиков для войны в Украине. Российский олигарх Евгений Пригожин решил сделать ставку на количество, отказавшись от качества.

Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании.

В разведке Минобороны Британии предполагают, что ЧВК «Вагнера» все меньше обращает внимание на качество нанимаемых бойцов. Главная цель незаконного вооруженного формирования – набрать как можно больше боевиков.

Британская разведка в обзоре за 30 октября напомнила, что организовавший ЧВК «Вагнера» российский олигарх Евгений Пригожин фактически признал, что они изменили свои критерии отбора.

Теперь в ЧВК «Вагнера» набирают осужденных за совершение преступлений и людей с серьезными болезнями, как ВИЧ и гепатит С.

Разведка отмечает, что в предыдущих конфликтах, где привлекали этих наемников, ЧВК «Вагнера» поддерживала достаточно высокие критерии отбора новобранцев и большинство ранее были военными регулярной российской армии.

Сейчас набор заключенных с серьезными болезнями «подчеркивает подход, который приоритизирует количество над опытом или качеством». Кроме того, в разведке Британии предположили, что зэков и больных боевиков могут использовать для строительства линии Вагнера.

«Пригожин недавно говорил о планах создать 200-километровую оборонную «линию Вагнера» на востоке Украины. Для этого потребовались бы значительные трудовые ресурсы. Поэтому вполне возможно, что часть новобранцев из заключенных изначально будут привлечены для строительства линий обороны», – отмечает разведка.

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