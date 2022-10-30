В ЮАР прошла первая за полвека коронация короля зулусов 30.10.2022, 13:53

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Монарх получил образование в Джексонвильском университете в США.

Десятки тысяч людей в южноафриканском городе Дурбан отпраздновали коронацию 48-летнего короля Мисузулу Синкобиле Зулу, который принял титул короля зулусов в августе, сообщает Би-би-си.

Церемония, на которой король получил свидетельство об официальном признании от президента Сирила Рамафоса, стала первой с 1971 года.

Его отец Гудвиллу Звелитини умер в марте 2021 года. Он правил почти 50 лет. У него было шесть жен и не менее 26 детей. Внезапная смерть матери короля Мисузулу (через месяц после того, как она была назначена королевой-регентом) еще больше обострила борьбу за власть в королевском дворе.

Коронация завершает долгую и ожесточенную борьбу за поиск преемника. Принц Бамбиндлову Зулу сказал Би-би-си, что верит — его брат объединит королевскую семью и народ. «Я думаю, что он будет великим королем», — заявил принц.

«Его величество не обязан носить одежду в британском стиле»

Фото: Reuters

Праздничные песни и танцы сопровождали каждое выступление. Несколько местных и иностранных высокопоставленных политиков были среди десятков тысяч людей, присутствовавших на церемонии на стадионе Мозес Мабида, которая сочетала элементы традиционной зулусской культуры и христианских молитв.

Пятую часть населения Южной Африки составляют зулусы — это крупнейшая этническая группа страны, а годовой бюджет ее монархии, финансируемый налогоплательщиками, составляет более 3,6 млн долларов.

Фото: Reuters

Именно деньги отталкивают многих южноафриканцев от членов королевской семьи — учитывая, что в стране восемь монархов, официально признанных правительством, и все они финансируются за счет налогоплательщиков.

Королевская семья зулусов получает одни из самых больших бюджетных ассигнований, хотя правительство провинции Квазулу-Натал заявляет, что деньги тратятся не только на королевскую семью — они также покрывают заработную плату персонала, содержание дворцов и программы, связанные с традиционными церемониями.

Государственная коронация состоялась через два месяца после коронации во дворце в провинции Квазулу-Наталл. Это первая коронация короля зулусов с тех пор, как Южная Африка стала демократией в 1994 году. Отца нового монарха короновали в 1971 году.

«Правительство эпохи апартеида вручило тогда сертификат королю. На этот раз мы ожидаем, что наш король будет носить свою традиционную одежду, потому что сейчас мы живем в условиях демократии. Его величество не обязан носить одежду в британском стиле», — сказал профессор африканских языков Университета Квазулу-Натал Сихавукеле Нгубане.

Король, как видно на фото, оправдал ожидания. Гости церемонии также были одеты в традиционные наряды.

Фото: Reuters

«Это радостное событие, начало новой эры», — не скрывал восторга профессор Нгубане.

«Как король сказал, так и будет»

Политические партии ЮАР приветствовали нового короля, и только коммунисты пикетировали церемонию.

Свою первую официальную речь Мисузулу произнес через несколько месяцев после смерти отца — до того, как официально стал наследником престола. В речи он призывал жителей Квазулу-Натала прекратить грабежи и беспорядки, вспыхнувшие после ареста бывшего президента Джейкоба Зумы (тоже зулуса) за неуважение суду.

Это были самые разрушительные беспорядки в ЮАР после падения апартеида. Речь на зулусском явно давалась Мисузулу с трудом, и в итоге он продолжил ее по-английски, на котором говорит гораздо лучше.

В сентябре уже поле вступления на трон король Мисузулу руководил обрядом посвящения зулусских девочек-подростков «Танец тростника» — традиционный ежегодный обряд народности Зулу, который проводится для того, чтобы рассказать молодому поколению о корнях и сохранять традиции в условиях глобализации. Девочки и молодые женщины во время обряда танцуют и поют этнические песни.

Фото: Reuters

Во время этого обряда монарх выступил против гендерного насилия в ЮАР, которая имеет один из самых высоких в мире показателей изнасилований и сексуальных домогательств: «Насилие в отношении женщин и детей — позор для нашей нации. Женщин нужно уважать и защищать. Мы, как мужчины, должны прилагать к этому больше усилий».

Популярность короля Мисузулу, по мнению профессора Нгубане, — знак того, что несмотря на исключительно церемониальное положение, многие считают его моральным авторитетом: «На зулусском мы говорим: Umlomo ongathethi manga. Что означает: как король сказал, так и будет».

Некоторые женщины из тех, кто участвовал в праздновании коронации в Дурбане, говорили журналистам Би-би-си, что это событие значит очень много для их поколения. «Мы рады быть здесь, чтобы показать ему, что мы на 100% поддерживаем его как короля», — сказала одна и них.

Мисузулу Синкобиле Хломесахишлангу Звелитини родился 23 сентября 1974 года в Ихлабе, ЮАР. Закончил начальную школу в бывшем Свазиленде (откуда родом его мать), потом вернулся на родину и получил частное образование в колледже Святого Чарльза в Питермарицбурге.

Затем учился в Джексонвильском университете в США, где прожил несколько лет. Женат на двух женах, имеет трех сыновей.

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